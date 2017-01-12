جائزة زايد لطاقة المستقبل.. رسالة أبوظبي تجوب العالم لنشر آفاق الاستدامة

سيد الحجار(أبوظبي)
قبل نحو 9 سنوات كانت البداية.. الإمارات تخطو خطوات متسارعة نحو طاقة المستقبل.. العالم يترقب التوجه الجديد لدولة تمتلك مخزوناً ضخماً من الوقود وتقرر الانحياز إلى الطاقة النظيفة.. الإمارات تستعد لاستضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا).
وتمر الأيام.. والإمارات في طريقها نحو آفاق المستقبل.. كل يوم تشهد حركة.. كل أسبوع تتقدم خطوة.. كل شهر تحقق قفزة.. كل عام تنجز طفرة.. والعالم يترقب.. والبعض يتساءل.. كيف يمكن جذب أنظار المبتكرين من مختلف دول العالم لتقديم أفكارهم لنشر حلول الاستدامة.
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وتتواصل المسيرة.. وتحقق «جائزة زايد لطاقة المستقبل» نمواً كبيراً على مر السنين، ليرتفع عدد المشاركات في دورة 2017، التي سيتم الإعلان عن الفائزين بها يناير الحالي، إلى 1678 مشاركة من أكثر من 100 دولة حول العالم، مقارنة مع 204 طلبات ترشح من 50 دولة في عام 2009.
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