جائزة زايد لطاقة المستقبل.. رسالة أبوظبي تجوب العالم لنشر آفاق الاستدامة

سيد الحجار(أبوظبي)

قبل نحو 9 سنوات كانت البداية.. الإمارات تخطو خطوات متسارعة نحو طاقة المستقبل.. العالم يترقب التوجه الجديد لدولة تمتلك مخزوناً ضخماً من الوقود وتقرر الانحياز إلى الطاقة النظيفة.. الإمارات تستعد لاستضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا).

وتمر الأيام.. والإمارات في طريقها نحو آفاق المستقبل.. كل يوم تشهد حركة.. كل أسبوع تتقدم خطوة.. كل شهر تحقق قفزة.. كل عام تنجز طفرة.. والعالم يترقب.. والبعض يتساءل.. كيف يمكن جذب أنظار المبتكرين من مختلف دول العالم لتقديم أفكارهم لنشر حلول الاستدامة.

وجاءت الإجابة سريعة.. أبوظبي تطلق جائزة عالمية لتشجيع وتكريم المبدعين المهتمين بالطاقة النظيفة حول العالم.. وستحمل اسم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، الوالد المؤسس الذي أرسى ركائز التنمية المستدامة وحماية البيئة في دولة الإمارات. وستقوم الجائزة السنوية بتكريم الإنجازات التي تجسد الالتزام بمعايير الابتكار، والرؤية طويلة الأمد، والريادة، وتحقيق أثر ملموس في قطاع الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة والتنمية المستدامة.

وتتواصل المسيرة.. وتحقق «جائزة زايد لطاقة المستقبل» نمواً كبيراً على مر السنين، ليرتفع عدد المشاركات في دورة 2017، التي سيتم الإعلان عن الفائزين بها يناير الحالي، إلى 1678 مشاركة من أكثر من 100 دولة حول العالم، مقارنة مع 204 طلبات ترشح من 50 دولة في عام 2009.