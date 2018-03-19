«ختامية» بطولة «أم الإمارات» لجو جيتسو السيدات تنطلق الجمعة

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، أعلن اتحاد الجو جيتسو استكماله للاستعدادات اللازمة لانطلاق منافسات الجولة الثالثة من بطولة «أم الإمارات» لجو جيتسو السيدات لموسم 2017-2018، والتي ستقام يوم الجمعة المقبل في «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي.

وأشار اتحاد الجو جيتسو إلى أن باب التسجيل للجولة الثالثة من البطولة أغلق يوم 13 مارس، للاعبات ما فوق الأربعة عشر عاماً من العمر من فئات الأشبال والناشئين والمحترفين، ولجميع ألوان الأحزمة.

وتقام هذه الجولة كسابقتها وفق استعدادات خاصة تتوافق مع طبيعتها، حيث تقتصر المشاركة على اللاعبات الإماراتيات، وبحضور جماهيري نسائي فقط، كما جرى اختيار طاقم للتحكيم وطواقم طبية وفنية من السيدات، خصيصاً لهذه البطولة، حيث صممت هذه البطولة تقديراً لمكانة المرأة على الساحة الرياضة الوطنية، وللتعرف على مميزات رياضة الجو جيتسو التي لا تتسم بالعنف، وإنما تعتمد على تحقيق التناغم الأمثل بين العقل والجسم.

وتشهد البطولة في دورتها الثالثة والأخيرة لهذا الموسم ارتفاعاً في نسب التسجيل والمشاركة، الأمر الذي يعكس الحضور المتنامي للمرأة الإماراتية على الساحة الرياضية، ويتماشى مع توجه اتحاد الجو جيتسو لترسيخ هذه الرياضة من خلال الفعاليات التي تهتم بشكل خاص بالسيدات، والتي من شأنها تعزيز ورفع اهتمامهن بالرياضة وتشجيعهن على المشاركة بشكل فاعل في المحافل الرياضية كافة، وهو ما ينسجم مع شعار الاتحاد الذي رفعه لهذا الموسم «عام المرأة».