دروجبا يحارب العنف في كولومبيا

كارتاخينا دي اندياس- كولومبيا (د ب أ)

حضر أمير موناكو البير الثاني ولاعب كرة القدم السابق، الإيفواري ديدييه دروجبا، مباراة في لعبة الرجبي أقيمت بمدينة كارتاخينا دي اندياس الكولومبية، في إطار برنامج دشنته الحكومة الكولومبية من أجل إبعاد الشباب عن العنف.

وتحدث أمير موناكو واللاعب الإيفواري خلال هذا الحدث مع الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس، واجتمعا مع بعض الشباب الذين تضرروا من الصراعات المسلحة في كولومبيا.

وأقيمت المباراة في القاعدة البحرية لمدينة كارتاخينا دي اندياس، وكانت بمثابة نهائي لإحدى بطولات الرجبي التي تدعمها منظمة «السلام والرياضة الدولية».

وتم تدشين مبادرة «إبعاد الشباب عن العنف» تحت رعاية وزارة الخارجية الكولومبية، وهي المبادرة التي تسعى إلى إنقاذ الصغار من خطر تجنيدهم في المجموعات المسلحة غير الشرعية.