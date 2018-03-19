ميسي: أتمناه مونديالاً رائعاً

بوينس آيرس (د ب أ)

أكد ليونيل ميسي، قائد ونجم المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، أن حلمه هو الفوز بمونديال 2018 بروسيا ورفع كأس البطولة، بعد الألم الذي شعر به عقب خسارته أمام ألمانيا في نهائي مونديال البرازيل 2014، وقال ميسي في مقابلة مع برنامج «لا كورنيسا» على قناة «أميركا تي في» الأرجنتينية: ما تخيلته دائماً هو التواجد بهذا النهائي والفوز به ورفع الكأس، إنه حلم دائم ويصبح أكثر قوة في كل مرة يحين فيها موعد انطلاق المونديال، ولهذا كان البكاء في 2014 مؤلماً لأننا كنا نعرف مدى صعوبة الفوز بالمونديال، ولأننا كنا قريبين للغاية.

وأضاف مهاجم برشلونة الإسباني قائلاً: المونديال صعب للغاية وكنا قريبين جداً من تحقيق هذا الحلم، هذا ما نريده ويريده البلد بأكمله.

وتابع: أتمنى أن يكون المونديال عظيماً بالنسبة لنا، أمنيتي هي أمنيتكم جميعاً بأن يكون تجربة مشابهة لتلك التي حدثت في 2014، ولكن هذه المرة تنتهي برفع الكأس، أقول لكم إنه ليس سهلاً لأن الفوز بالمونديال لا يحدث دائماً، يمكنك أن تفعل كل شيء ورغم ذلك لا تفوز به.

وأكد ميسي أنه على أي حال سيسافر إلى روسيا مفعماً بطموح كبير في الفوز بكأس العالم للأرجنتين.