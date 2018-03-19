مدارس سيتي تنظم جلسات تدريبية مجانية في دبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مدارس السيتي لكرة القدم عن تنظيم جلسات تدريبية مجانية للاعبي كرة القدم الشباب، في مدينة دبي، للمرة الأولى على الإطلاق خلال عطلة الربيع. وسيتم تنظيم الجلسات التدريبية التي تستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و16 عاماً، في مدرسة هارتلاند في ند الشبا، ومدرسة صن مارك في جميرا فيليج تريانجل، خلال الفترة من 26 مارس إلى 3 أبريل 2018. وبهذه المناسبة قال سيمون هيويت، رئيس عمليات كرة القدم في مدارس السيتي: إنه أمر رائع للغاية أن نتمكن من تقديم دورات تدريبية مجانية للأطفال في دبي، حيث يوجد الكثير من المواهب في جميع أنحاء هذه الإمارة.

وأضاف قائلاً: تركز هذه الجلسات التدريبية على فلسفة وبرنامج تدريب أكاديمية مانشستر سيتي، الذي يقدم للاعبين الشباب فرصة رائعة لتحسين مهاراتهم في اللعبة، وتكوين الصداقات في أجواء مميزة وممتعة تحت إشراف مجموعة من مدربي كرة القدم المؤهلين بشكل جيد.

وتابع سيمون: حرصنا أن تكون هذه الجلسات التدريبية مجانية ومفتوحة للفتيان والفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و16 عاماً، ولكن الأماكن محدودة، ولذلك فإنني أشجع أي شخص يريد المشاركة في هذه الجلسات بالتسجيل بسرعة. وتبدأ الجلسات في مدرسة هارتلاند من 26 مارس ولمدة 4 أيام، قبل الانتقال إلى مدرسة صن مارك يومي 30 و31 مارس. فيما ستعقد الجلسات النهائية بنفس المدرسة أيضاً من 1 أبريل وحتى الثالث منه.