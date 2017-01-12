برانسون فشل دراسياً وحقق لقب ملياردير في سنوات قليلة

ريم البريكي (أبوظبي)

تخلى ريتشارد برانسون عن دراسته لتأسيس مجلة «الطلبة»، والتي كانت بداية لسلسلة من المشروعات، بدأت بالموسيقى وتوسعت لتشمل قطاعات أخرى ليحصد لقب الملياردير في غضون سنوات.

ويمتلك برانسون المولود في إنجلترا عام 1950 مجموعة «فيرجن» التي تضم أكثر من 200 شركة، بما في ذلك «فيرجن جالاكتيك» التي أسسها مؤخراً، وهي شركة السياحة الفضائية. ومن المعروف أيضاً أنه عشاق للمغامرة، بما فيها عبور المحيطات عبر المنطاد.

عمل والده كمحامٍ، فيما عملت والدته ايفى برانسون، كمضيفة طيران. وعانى ريتشارد في طفولته عسر القراءة، وكانت مرحلة الدراسة بالنسبة إليه فترة عصيبة، نظراً إلى ضعف مستواه وتحصيله الدراسي، وكان مدرسوه يرون أنه ليس ذكياً، ولكنه اكتشف قدرته على التواصل مع الآخرين، نقل من مدرسته في سن 13عاماً لينقل بعدها إلى مدرسة ستو، وهي مدرسة داخلية في ستو، ومع ذلك استمر برانسون في الكفاح لأجل هدفه.

وتمثل ذلك بتحقيق النجاح في مجال آخر غير التحصيل الدراسي ليؤسس في سن 16عاماً مجلة الشباب والثقافة التي تم إطلاقها في عام 1966، وقد دعا إليها طلاب المدرسة لإدارتها، حققت الطبعة الأولى من المجلة بيع 50.000 نسخة مجاناً، بعد تغطية برانسون تكاليفها بالإعلان.