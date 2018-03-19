بوكيتينو: علينا أن ننظر لأبعد من كأس الاتحاد

لندن (رويترز)

قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام، إن فريقه يجب أن يصل لثقافة الانتصار في البطولات الكبيرة، مثل الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، ليتطور كنادٍ بدلاً من التركيز على بطولات الكأس المحلية. وحجز النادي اللندني مكانه في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بتغلبه على سوانزي سيتي 3-صفر في دور الثمانية يوم السبت الماضي. وقال بوكيتينو للصحفيين: لم أقل مطلقاً إنه ليس من المهم الفوز بهذه البطولة، هذه النوعية من البطولات تهدف للإمتاع أثناء خوضها وعند رفع جائزتها، لكنها لن تدفعك لمستوى مختلف أو مكانة مغايرة مثلما هو الحال عند الفوز بلقب الدوري الممتاز أو دوري أبطال أوروبا.

وتابع: تلك البطولات هي التي تضع الفريق عند مستويات أعلى، بالنسبة لي، فإنك عندما تحقق انتصارات متتالية في الدوري الممتاز، أو أفضل بطولة في العالم مثل دوري الأبطال، فإن هذا يساعدك على صناعة عقلية الانتصار.

وساعدت أهداف كريستيان أريكسن وإيريك لاميلا توتنهام على تجاوز سوانزي، ليضرب موعداً مع مانشستر يونايتد في الدور قبل النهائي الشهر المقبل.