«الكرة 50» تُزين «خزينة الهاتريك» في متحف CR7!

محمد حامد (دبي)

حينما يتعلق الأمر بالمباريات الودية الدولية التي تقتحم إثارة موسم الأندية الأوروبية، فإن الملايين حول العالم من عشاق الساحرة ينتقلون على نحو مفاجئ من المتعة الكروية الكاملة إلى الشعور بشيء من الملل، والمفارقة أن غالبية الأندية، ونجوم الصف الأول في أوروبا أبدعوا في الأسبوع الأخير قبل التوقف الدولي، وكأنهم يمنحون جماهيرهم جرعة كافية من الإثارة الكروية قبل الدخول في فترة المباريات الودية الدولية، والتي بدأت فعلياً وتشهد بعض المواجهات المرتقبة يومي الخميس والجمعة.

وقبل أن تتجه الأنظار صوب مواجهات ودية دولية مثل ألمانيا وإسبانيا، وكذلك هولندا وإنجلترا، وإيطاليا مع الأرجنتين، وروسيا في مواجهة البرازيل، ومصر والبرتغال، أبدع نجوم الكرة الأوروبية وصنعوا ظاهرة لم يسبق لها مثيل في أسبوع واحد، وهي «السوبر هاتريك»، فقد فعلها محمد صلاح هداف البريميرليج وليفربول، وسجل رباعية في شباك واتفورد، كما تمكن إيكاردي هداف الإنتر من زيارة شباك سامبدوريا 4 مرات رافعاً رصيده للهدف 22 كما اقتحم نادي الـ100 في دوري الطليان، وكان ختامها الأسبوع الحالي برباعية رونالدو في شباك جيرونا، التي كان لها مفعول السحر في إعادة الدون لقلب المنافسة على لقب هداف الليجا برصيد 22 هدفاً، فقد تخطى سواريز، ويسعى للوصول إلى صدارة ميسي الذي يملك 25 هدفاً.

ويعتقد قراء «الاتحاد الرياضي» عبر استطلاع للرأي أن ظاهرة السوبر هاتريك التي انفجرت على نحو مفاجئ، إنما تعكس القدرات التهديفية الخاصة، وذلك بنسبة تفوق الـ65%، فيما يرى ما يقرب من 35% أن ذلك يتعلق بضعف الأداء الدفاعي لبعض الأندية، وكذلك عدم قوة الرقابة على المهاجمين، واللافت كذلك أن رباعيات صلاح وإيكاردي ورونالدو، لم تقتحم شباك أندية كبيرة تتنافس على مراكز الصدارة، بل هي أندية تستقر في منتصف جدول الترتيب في إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا.

رباعية «الدون» منحت الريال 3 نقاط ليستقر ثالثاً برصيد 60 نقطة بعد خوضه 29 مباراة، فيما يسيطر البارسا على القمة برصيد 75 نقطة، وفي المركز الثاني أتلتيكو مدريد بـ64 نقطة، وبعيداً عن فرص الريال شبه المستحيلة في لقب الليجا، فقد استعاد ريال زيدان توازنه في توقيت مثالي، حيث يتمسك بفرصة الحصول على دوري الأبطال للمرة الثالثة توالياً، والـ13 في تاريخه، وبعد نجاحه في تجاوز عقبة باريس سان جيرمان، واستمرار الانتصارات في الليجا أصبح فريق الريال أكثر تحرراً من ضغوط تراجع النتائج والأداء.