النصر والظفرة في «قمة التتويج»

دبي (الاتحاد)

يسدل الستار على النسخة التاسعة لدوري كرة قدم الصالات، بمواجهة مسك الختام التي تجمع بين النصر والظفرة، على ملعب صالة راشد بن حمدان في نادي النصر، ويدخل الظفرة المباراة بفرصتي الفوز أو التعادل، وأفضلية النقاط الثلاث، والتفوق على «العميد» بفارق هدف، وليس أمام «الأزرق» إلا الفوز بفارق هدفين، وفي حال فوزه بأي نتيجة يكون فيها الفارق هدفاً لمصلحته، يتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية أو ركلات الترجيح، بواقع 3 ركلات لكل منهما.

ووجهت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات الدعوة إلى عدد كبير من القيادات الرياضية في الدولة، وعلى رأسهم معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، رئيس الهيئة العامة للرياضة، فضلاً عن الأمين العام والمساعدين وأعضاء الهيئة ورئيس وأمين عام وأعضاء مجلس الشارقة الرياضي، ورئيس مجلس الإدارة وأعضاء اتحاد الكرة، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الأندية في الدولة.