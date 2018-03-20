«إدارة المراسم» يفوز بـ «السباعيات»

أبوظبي (الاتحاد)
فاز «إدارة المراسم والعلاقات العامة» في قطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي، بدرع مدير القطاع، وكأس سباعيات كرة القدم، وحل «إدارة المشتريات والمستودعات» وصيفاً، وفي بطولة شد الحبل حصلت «إدارة النقل والمشاغل» على المركز الأول.
وتوج العميد سعيد سيف النعيمي مدير قطاع المالية والخدمات الفرق واللاعبين الفائزين في البطولة التي تم تنظيمها في مركز التربية الرياضية الشرطية، بحضور العميد خليفة بطي الشامسي، نائب مدير قطاع المالية والخدمات رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، والعميد جاسم الطنيجي مدير مديرية الخدمات الطبية ومديري الإدارات.
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