«إدارة المراسم» يفوز بـ «السباعيات»

أبوظبي (الاتحاد)

فاز «إدارة المراسم والعلاقات العامة» في قطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي، بدرع مدير القطاع، وكأس سباعيات كرة القدم، وحل «إدارة المشتريات والمستودعات» وصيفاً، وفي بطولة شد الحبل حصلت «إدارة النقل والمشاغل» على المركز الأول.

وتوج العميد سعيد سيف النعيمي مدير قطاع المالية والخدمات الفرق واللاعبين الفائزين في البطولة التي تم تنظيمها في مركز التربية الرياضية الشرطية، بحضور العميد خليفة بطي الشامسي، نائب مدير قطاع المالية والخدمات رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، والعميد جاسم الطنيجي مدير مديرية الخدمات الطبية ومديري الإدارات.

وأكد العقيد منصور الهاشمي رئيس الفعاليات الرياضية، حرص شرطة أبوظبي على تطوير منظومة الرياضة للمنتسبين والتي تعزز من قدرتهم على القيام بواجباتهم بهمة ونشاط، إلى جانب إسعادهم بممارسة رياضات مُحببة إلى قلوبهم، تسهم في رفع كفاءتهم البدنية والذهنية والوظيفية وهنأ الفائزين، متمنياً للفرق واللاعبين الذين لم يحالفهم الحظ التوفيق في المشاركات المقبلة، وحثهم على المزيد من التنافس الرياضي.