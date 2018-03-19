«المحترفين» تطلق التدريب الإعلامي للاعبين

دبي (الاتحاد)

انطلقت أمس الأول بنادي شباب الأهلي بدبي، دورة التدريب الإعلامي للاعبين التي تنظمها لجنة دوري المحترفين، بهدف رفع درجة وعي اللاعبين بأهمية الإعلام في حياة الرياضيين، وكيفية التعامل مع مختلف الوسائل الإعلامية، وحظيت الورشة بمشاركة واسعة من لاعبي الفريق الأول والرديف وفرق المراحل السنية، كما حضرها الدكتور موسى عباس مدير أكاديمية النادي، ومحمد أحمد حمدون وخالد الكعبي إداري الفريق الأول، وحسن إسماعيل مدرب الحراس والعديد من منتسبي النادي.

وتأتي الورشة في إطار مساعي لجنة دوري المحترفين الرامية لتعزيز ثقافة الاحتراف لدى أطراف منظومة دوري الخليج العربي، وتنفيذاً للخطة الاستراتيجية للجنة 2017-2020 في جانب تأهيل محترفين يتسمون بالمهنية العالية ويحققون إنجازات كروية متميزة محلياً ودولياً.

وكانت لجنة دوري المحترفين نظمت الورشة في الموسم السابق وحصلت عنها على جائزة الاتحاد الآسيوي لتطوير الدوريات، فيما قررت اللجنة إقامة الورشة في هذا العام في مقر كل نادٍ على حدة، من 18 مارس الجاري إلى الرابع من أبريل المقبل.

واستهلت الورشة المستشارة الإعلامية سالي الأسعد بمحاضرة حول الظهور الإعلامي لنجوم كرة القدم، وضرورة الالتزام بالشروط والمعايير المطلوبة في المظهر، كما تناولت المحاضرة أهمية شبكات التواصل الاجتماعي في حياة اللاعبين، وسلطت الضوء على مخاطر الإعلام الجديد وحذرت من إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي. وانتقلت الأسعد للحديث عن أهمية مشاركة اللاعبين في المبادرات الإنسانية والمجتمعية والأثر الإيجابي الذي تخلفه هذه المشاركات باعتبار اللاعبين قدوة يحتذيها النشء.

وألقى المحاضر والإعلامي لطفي الزعبي محاضرة حول مهارات التواصل مع وسائل الإعلام وكيفية التعامل معها، موضحاً أبرز القواعد السليمة في إجراء اللقاءات التلفزيونية والصحفية، وأهمية الظهور في وسائل الإعلام، وآلية التعامل مع المواقف المحرجة. وتواصلت المحاضرة بالحديث عن سلوك اللاعبين سواء داخل الملعب أو خارجه، وأهمية الحفاظ على السمعة الطيبة للاعب حيث تم عرض فيديو عن نجوم في عالم الكرة تسبب سلوكهم السيئ في إبعادهم عن عالم المستديرة، وفي نهاية الدورة سلم الدكتور موسى عباس دروعاً تذكارية للمحاضرين، وتتواصل الدورة من خلال زيارة لنادي دبا اليوم والنصر غداً.