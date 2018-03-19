الجزيرة بطل كأس زايد بـ «العلامة الكاملة»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

توج الجزيرة بكأس زايد الدولية للناشئين التي نظمها الوحدة بملاعب أكاديمية النادي بالشهامة، بمشاركة 5 أندية، وجاء «العنابي» وصيفاً، وبارتيزان الصربي ثالثاً، وتبعه رييكا الكرواتي وبني ياس. ونجح الجزيرة في حصد العلامة الكاملة «12 نقطة»، بعد فوزه في اليوم الختامي على بارتيزان 4- 2، وقاده هزاع سبيت خاطر الذي أحرز هدفين، للفوز وحسم اللقب، ومحمد أحمد وهلال عبد الحميد الذي نال جائزة الهداف «6 أهداف»، بينما جاء هدفا بارتيزان عبر فلاهو فيتش وسالم محمد بالخطأ في مرماه.

وفي المباراة الثانية، تفوق الوحدة على رييكا وقلب تأخره بهدف في الشوط الأول سجله ميهيل سوازنجر إلى فوز بهدفين عن طريق عبد الله خالد ومبارك حمد. وتوج سالم خليفة عضو مجلس إدارة شركة الوحدة لكرة القدم، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، في حضور البعثات المشاركة وأسرة أكاديمية نادي الوحدة، أصحاب المراكز الأولى، حيث نال الجزيرة الكأس والميداليات الذهبية، والوحدة كأس المركز الثاني والميداليات الفضية، وبارتيزان كأس المركز الثالث والميداليات الفضية، بينما ذهبت جائزة أفضل لاعب إلى عبد الله خالد الجنيبي «الجزيرة»، وأفضل حارس إلى سعيد أحمد العامري «الوحدة»، ولاعب واعد إلى محمد المصعبي «الوحدة»، والهداف لهلال عبد الحميد «الجزيرة»، والفريق المثالي إلى رييكا.

وتقدم سالم خليفة بالشكر إلى سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة، على متابعته واهتمامه بالبطولة التي تحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع، وعلى دعمه الكبير لقطاع الناشئين في النادي، كما شكر مجلس أبوظبي الرياضي للدعم الكبير الذي يقدمه إلى أندية أبوظبي، وبشكل خاص دعمه لكأس زايد للناشئين.

وقال سالم خليفة: النسخة 18 من البطولة أقيمت في عام زايد عام الخير، ونحن سعداء بالنجاح الذي حققته، والمكاسب التي عادت على أندية أبوظبي منها، حيث شهدت مشاركة الجزيرة وبني ياس بجانب الوحدة، والبطولة الغرض منها توفير الاحتكاك للناشئين مع مدارس كروية مختلفة، ولها إسهامات كبيرة في صقل المواهب وتقديم وجوه جديدة لكرة القدم في الدولة بشكل عام، عبر المنتخبات المختلفة، ونادي الوحدة بشكل خاص. وأضاف: سعداء بنجاح البطولة والشكر للجان العاملة التي قامت بمجهود كبير، ونهنئ أصحاب المراكز الأولى وجميع المشاركين، لأنه لا خاسر من المشاركة التي تهدف بالدرجة الأولى إلى اكتساب الخبرات.