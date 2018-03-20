ارتفاع صادرات السعودية من النفط الخام خلال يناير

الرياض (رويترز)

ذكرت مبادرة البيانات المشتركة (جودي)، أمس، أن السعودية صدرت 7.170 مليون برميل يومياً من النفط الخام في يناير، ارتفاعاً من 7.045 مليون برميل يومياً في ديسمبر.

وقالت جودي: «إن إنتاج المملكة من الخام ارتفع 0.003 مليون برميل يومياً، على أساس شهري، إلى 9.983 مليون برميل يومياً في يناير».

وأضافت أن استهلاك الخام بمصافي التكرير السعودية انخفض 0.206 مليون برميل يوميا إلى 2.622 مليون برميل يومياً في يناير، وهبطت مخزونات المملكة من النفط الخام 4.201 مليون إلى 240.808 مليون برميل في الشهر نفسه.

وزاد الحرق المباشر للخام السعودي 67 ألف برميل يومياً في يناير إلى 327 ألف برميل يومياً. وتراجع طلب المملكة على المنتجات النفطية 0.236 مليون برميل يومياً إلى 2.058 مليون برميل يومياً في يناير، بحسب جودي. وارتفعت صادرات السعودية من المنتجات النفطية 0.406 مليون برميل يومياً إلى 1.912 مليون برميل يومياً في يناير.