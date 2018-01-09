«الاتحاد العقارية» تعتزم بيع كامل حصتها في «إيميكول»

دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة «الاتحاد العقارية»، أنها تقوم حالياً بوضع اللمسات الأخيرة على إتمام صفقة بيع كامل حصتها في شركة «إيميكول»، المزود لخدمات تبريد المناطق على مستوى المنطقة.

وتلقت «الاتحاد العقارية» عروضاً عديدة لشراء كامل حصتها من جانب عدد من الشركات العاملة في الدولة، وتقوم المجموعة حالياً بإتمام الإجراءات القانونية النهائية لإعلان الشركة التي سيرسو عليها العرض، وسيكون هذا الإعلان في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وقال أحمد يوسف خوري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الاتحاد العقارية»: «إن بيع الشركة لحصتها في «إيميكول» يعتبر إنجازاً مهماً آخر لمجموعة «الاتحاد العقارية»، حيث يساهم في دعم استراتيجية الشركة الجديدة الرامية إلى تعزيز استثماراتها، وتنويع مصادر إيراداتها، وتوسيع أعمالها، والدخول إلى أسواق جديدة. كما ستعزز هذه الخطوة من تركيز الشركة على عملياتها الرئيسة والاستثمار في قطاعات جديدة، في الوقت الذي تقف فيه على أعتاب مرحلة جديدة من التطور والنمو».

وأضاف: «لقد استطاعت «إيميكول» خلال السنوات الماضية أن تتبوأ مكانة متميزة في قطاع خدمات تبريد المناطق في الإمارات والمنطقة، وأسهمت بشكل كبير في نمو وتطور مجموعة «الاتحاد العقارية». ونحن على ثقة من أنها ستواصل مسيرتها الناجحة في المستقبل، في الوقت الذي نركز فيه من جهتنا على تطوير أعمالنا في العديد من القطاعات الحيوية الأخرى بالنسبة لنا».

يعود تاريخ تأسيس شركة «الإمارات ديستريكت كولينج» (إيميكول) ذات المسؤولية المحدودة، إلى عام 2003، وترتكز أعمالها على تزويد خدمات التبريد المركزي للمناطق السكنية والتجارية والصناعية، وتوزيع ونقل وبيع المياه الباردة المستخدمة في معدّات التبريد، لعملائها من الشركات والأفراد على حد سواء، وتعود ملكيتها مناصفة إلى كل من «الاتحاد العقارية» و«دبي للاستثمار»، وتغطي خدماتها العديد من المناطق والمجمعات العمرانية المهمة في دبي.