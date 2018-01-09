«الاتحاد العقارية» تعتزم بيع كامل حصتها في «إيميكول»

دبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة «الاتحاد العقارية»، أنها تقوم حالياً بوضع اللمسات الأخيرة على إتمام صفقة بيع كامل حصتها في شركة «إيميكول»، المزود لخدمات تبريد المناطق على مستوى المنطقة.
وتلقت «الاتحاد العقارية» عروضاً عديدة لشراء كامل حصتها من جانب عدد من الشركات العاملة في الدولة، وتقوم المجموعة حالياً بإتمام الإجراءات القانونية النهائية لإعلان الشركة التي سيرسو عليها العرض، وسيكون هذا الإعلان في غضون الأيام القليلة المقبلة.
|
وأضاف: «لقد استطاعت «إيميكول» خلال السنوات الماضية أن تتبوأ مكانة متميزة في قطاع خدمات تبريد المناطق في الإمارات والمنطقة، وأسهمت بشكل كبير في نمو وتطور مجموعة «الاتحاد العقارية». ونحن على ثقة من أنها ستواصل مسيرتها الناجحة في المستقبل، في الوقت الذي نركز فيه من جهتنا على تطوير أعمالنا في العديد من القطاعات الحيوية الأخرى بالنسبة لنا».
|