أرباح «روسنفت» ترتفع إلى 1.74 مليار دولار بالربع الرابع

موسكو (رويترز)

أعلنت شركة الطاقة الروسية روسنفت أمس ارتفاع صافي ربح الربع الرابع لما يقرب من مثلي مستواه قبل عام إلى 100 مليار روبل (1.74 مليار دولار) وهو ما جاء متوافقا مع توقعات المحللين.

وكانت سيستيما وافقت على سداد 100 مليار روبل لروسنفت في إطار تسوية خارج دوائر القضاء بشأن شركة باشنفت لإنتاج النفط.

وقالت روسنفت إن الصفقة أضافت 48 مليار روبل لصافي أرباح 2017. وقالت سيستيما الشهر الجاري إنها استكملت كل المدفوعات لروسنفت.

وأشارت روسنفت أمس الى أن إنتاجها من السوائل بلغ 56.51 مليون طن ليرتفع إنتاج العام بأكمله 7.3% إلى 225.5 مليون طن بما يعادل 4.53 مليون برميل يوميا. وزادت أرباح الربع الرابع قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات واستهلاك الديون نحو 8% إلى 393 مليار روبل وزادت إيرادات الشركة أكثر من 14% إلى 1.7 تريليون روبل.