مصر تعتزم حفر آبار جديدة للغاز

القاهرة (وام)

أعلنت وزارة البترول المصرية بدء عمليات حفر الآبار بمشروع إنتاج الغاز بالمرحلة التاسعة «ب» بمنطقة غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط الشهر المقبل وذلك في إطار برنامج العمل الجاري لتنمية الحقول المكتشفة ووضع آبار جديدة للغاز على خريطة الإنتاج للمساهمة في تأمين جانب من احتياجات السوق المحلي المصري من إمدادات الطاقة.

جاء ذلك في التقرير الذي استعرضه طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري حول موقف مشروع إنتاج الغاز بالمرحلة التاسعة «ب» بمنطقة غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط والذي أوضح أنه تم بالفعل تحريك جهاز الحفر «NGT1 « من خليج المكسيك نحو موقع حفر آبار المرحلة التاسعة «ب» بالمنطقة للبدء في تنفيذ عمليات الحفر وفقاً لبرنامج عمل المشروع والذي يشمل حفر 10 آبار بواقع 8 آبار إنتاجية وبئرين استكشافيين على أن تبدأ عمليات الحفر ببئر استكشافية.

وأضاف التقرير أنه من المخطط إطلاق باكورة إنتاج الغاز من أول 3 آبار من مشروع المرحلة التاسعة «ب» العام المالي 2018 /‏2019 على أن يتم وضع باقي الآبار خلال العام 2019 إيذاناً بالانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل والذي تصل تكلفته الاستثمارية إلى نحو 807 ملايين دولار وينفذه قطاع البترول المصري وشركة شل العالمية.