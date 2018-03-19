«رأس الخيمة العقارية» ترفع التوزيعات إلى %6

رأس الخيمة (الاتحاد)

أقر مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية رفع التوزيعات النقدية لتصبح 6% من القيمة الاسمية للسهم بدلاً من 5% كما كان مقرراً سابقاً وذلك عن عام 2017، وبواقع ستة فلوس للسهم الواحد.

وعقدت الجمعية العمومية لشركة رأس الخيمة العقارية ش.م.ع. اجتماعها الثاني يوم السبت المنصرم في فندق «دبل تري المرجان» برأس الخيمة.

وانتخبت الجمعية أعضاء مجلس الإدارة، وهم كل من محمد حسن عمران، وعبد العزيز عبدالله الزعابي، ومحمد سلطان القاضي، والشيخ طارق أحمد حميد القاسمي، والشيخ أحمد بن عمر القاسمي، ومحمد أحمد رقيط، ود.

محمد عبدالله المحرزي، ونواف غباش المري، وسميح ساوريس.

وقرر مجلس الإدارة الجديد اختيار معالي محمد حسن عمران، رئيساً لمجلس الإدارة، وعبد العزيز عبدالله الزعابي، نائباً للرئيس، كما جدد المجلس ثقته بمحمد سلطان القاضي، الذي اختير عضواً منتدباً للشركة، بحيث يكون مسؤولاً عن الشركة واستراتيجيتها وخطط عملها.

قال محمد سلطان القاضي: «تعكس النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة جهودها الجادة ودعم مساهميها والتزامها بتحقيق الامتياز في خدمة العملاء والذي شكل القوة الدافعة لأداء الشركة القوي في العام 2017، حيث بلغ صافي أرباح الشركة بنهاية العام الماضي 191.82 مليون درهم مرتفعاً بنسبة 9.7% مقارنة بالعام 2016 الذي حققت بنهايته الشركة أرباحاً صافية بقيمة 174.81 مليون درهم، فيما ازدادت حقوق المساهمين بمقدار 1.9% لتسجل 3.92 مليار درهم بنهاية 2017».