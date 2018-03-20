سوق أبوظبي يطلق حملة ترويجية في نيويورك الأسبوع المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

يطلق سوق أبوظبي للأوراق المالية أولى حملاته الترويجية السنوية لعام 2018، مستهدفاً عاصمة المال والأعمال الأميركية، مدينة نيويورك، خلال الفترة من 26 إلى 27 مارس الجاري.

ويتوجه السوق إلى هذه الحملة بمجموعة من كبرى شركاته المدرجة في وفد يرأسه راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وعضوية ممثلين عن كبرى الشركات المساهمة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، لتسليط الضوء على النجاحات التي يحققها الأداء الاقتصادي لأبوظبي والدور الكبير الذي يلعبه السوق في تحفيز عملية جذب رؤوس الأموال وتعريف المؤسسات المالية الكبري بالفرص الاستثمارية التي يتيحها السوق، والتي تمثل فرصاً استثمارية جيدة في ضوء الأداء المالي الجيد للكثير من الشركات المدرجة فيه، كذلك التعريف بالشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق لفتح آفاق للتواصل مع مستثمرين جدد ومدراء ماليين ومدراء الأصول وشركات إدارة المحافظ الاستثمارية، إضافة إلى مناقشة فرص التعاون المشتركة وتوضيح مدى التطور الذي يشهده سوق أبوظبي للأوراق المالية للمستثمرين والشركات الأجنبية في الولايات المتحدة.

وقال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي للسوق إن «سوق أبوظبي للأوراق المالية يتمتع بميزات عدة تمثل عوامل جذب للمستثمرين الأميركيين، بما يمتلك من بنية محفزة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية قائمة على اقتصاد متنوع وأداء مشجع جاذب يلاقي أهتمام متزايد من قبل المستثمرين الأجانب على وجه العموم والمستثمرين الأميركيين».

وأفاد أن سوق أبوظبي حرص أن يبدأ أولى جولاته الترويجية الخارجية للعام الجاري من السوق الأميركي، نظراً لما يمثله المستثمرون الأميركيون من أهمية كبري في تعاملات السوق اليومية، مؤكداً أن الاستثمارات الأميركية جاءت في المرتبة الأولى من حيث صافي الاستثمار والقيمة السوقية في سوق أبوظبي عام 2017. وأضاف أن عدد المستثمرين الأميركيين المسجلين بسوق أبوظبي يبلغ في الوقت الراهن نحو 3800 مستثمر ما بين مستثمرين أفراد بواقع 1637 مستثمراً و2163 مؤسسة مالية، لافتاً بأن القيمة الإجمالية لتداولات المستثمرين الأميركيين (بيعاً وشراءً) تجاوزت 7 مليارات درهم خلال 2017، بينما بلغ صافي الاستثمار الأميركي نحو 1.5 مليار درهم، لتصل القيمة السوقية للأسهم المملوكة للمستثمرين الأمريكان 11.2 مليار درهم بنهاية العام الماضي.