اعتماد تصميمات «لؤلؤة الشرق» في غضون شهرين

يوسف العربي (دبي)

تباشر شركة لؤلؤة الشرق للاستثمار والتطوير العقاري المطور الرئيس لمدينة «كنوز الشرق»، الأعمال الإنشائية للمشروع خلال العام الحالي، على أن تعتمد وتعرض التصميمات النهائية في غضون شهرين، حسب محمد هشام محمد خير الزين، شريك ومدير لشركتي «لؤلؤة الشرق للاستثمار والتطوير العقاري» و«كنوز الشرق لتجارة التحف الفنية».

وأعلنت مجموعة آراء للمحاماة والاستشارات القانونية وشركة لؤلؤة الشرق للاستثمار والتطوير العقاري أمس رسميا عن مشروع مدينة «كنوز الشرق» الذي يقام في قلب مدينة دبي بتكلفة سبعة مليار درهم وعلى مساحة تتجاوز 20 مليون قدم مربعة.

وقال محمد هشام محمد خير الزين، في مؤتمر صحفي أمس بدبي للإعلان عن المشروع: إنه أراد توظيف خبرته الطويلة في مجال الأعمال والأشغال اليدوية والفنية وأعمال الديكورات الداخلية والخارجية، بمشروع سكني تجاري يمثل بصمة عمرانية جديدة في دولة الإمارات.

وأضاف أن مدينة كنوز الشرق ستغدو صرحاً ثقافياً وفنياً وسياحياً من الدرجة الأولى، ويتوقّع لها أن تحظى بكم كبير من الزوّار والسياح خصوصاً الأجانب، مما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي الذي تحققه السياحة والسفر في دولة الإمارات.