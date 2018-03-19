«اقتصادية دبي» تحذر من رفع الأسعار في رمضان

مصطفى عبد العظيم(دبي)

وجهت اقتصادية دبي تحذيرا مبكرا لتجار الخضراوات والفاكهة في أسواق الإمارة من استغلال زيادة الطلب المتوقعة من قبل المستهلكين عند قدوم شهر رمضان المبارك لرفع الأسعار، مشددة على ضرورة التزام التجار بوضع الأسعار على السلع، ومطابقتها لمثيلاتها في أنظمة صناديق المحاسبة.

وجاء ذلك خلال جولة تفتيشية وتوعوية ميدانية نفذتها اقتصادية دبي في سوق العوير، بمناسبة قرب شهر رمضان، حيث عقد مفتشون في إدارة حماية المستهلك خلالها لقاءات مع التجار والمسؤولين بالسوق لتوجيه أصحاب المحال في قطاعات تجارية مختلفة بضرورة الالتزام بالمعايير الخاصة بحماية المستهلك، وبالتراخيص التجارية والتصاريح الصادرة من اقتصادية دبي.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في اقتصادية دبي، أحمد حسن الزعابي، إن «جولة مفتشي حماية المستهلك في سوق الخضراوات والفاكهة بمنطقة العوير تضمنت تعريف المستهلكين والتجار بالحقوق والواجبات المنوطة بهم»، لافتاً إلى أن مفتشي اقتصادية دبي عقدوا لقاءات توعوية مع التجار، لتشجيعهم على الالتزام بتثبيت بطاقات حماية المستهلك في محالهم، مرفق بها رقم حماية المستهلك، ليتمكنوا من تقديم شكاواهم، خلال الأيام الحالية وشهر رمضان.

وأشار الزعابي إلى وجود استقرار لافت في المعروض من الخضراوات والفاكهة من حيث الكميات والأسعار، داعيا الى استمرار التزام التجار وأصحاب المحلات بتعليمات اقتصادية دبي وعدم رفع الأسعار خلال شهر رمضان، محذرا من استمرار الحملات الرقابية المنتظمة والجولات التفتيشية لمتابعة سير عمليات البيع والشراء من دون أي مشكلات.

وأوضح الزعابي أن اقتصادية دبي أكدت على ضرورة الالتزام بوضع الأسعار على السلع، ومطابقتها لمثيلاتها في أنظمة صناديق المحاسبة، مضيفاً أن مفتشي الجولة حرصوا على توعية المستهلكين بمعايير حماية المستهلك، وأكدوا ترحيب إدارة حماية المستهلك بتلقي الاستفسارات والشكاوى منهم.

وقال الزعابي إن مفتشي اقتصادية دبي أكدوا على التجار منع رفع أسعار المنتجات الغذائية الأكثر استهلاكا خلال فترة رمضان، مؤكدا على أهمية تغطية احتياجات الجمهور من مواد غذائية وتوفيرها، مشيرا الى أن الزيارة التي اكتسبت طابعا توعويا تناولت توجيهات من اقتصادية دبي لتوضيح أسعار المنتجات للجمهور وتم ملاحظة الأسعار الأكثر تداولا وذلك لمقارنة أسعارها بأسعار شهر رمضان لتأكيد منع رفع الأسعار.

وأكد أن التنسيق مع تجار سوق العوير تم في إطار ضرورة الاستعداد لتوفير مواد إعلانية لسياسات حماية المستهلك وأرقام التواصل بحيث تكون منتشرة بالسوق وواضحة أمام المستهلكين، لافتا أن مفتشي اقتصادية دبي يعملون على تنسيق زيارات اضافية قبل حلول رمضان وخلاله لأسواق الخضار والفواكه والمواشي ومنافذ البيع الكبرى والهايبر ماركت.

مشيرا الى أن الحملات على الأسواق ومنافذ البيع ستكون مكثفة ويومية خلال شهر رمضان لضبط الأسواق والتجاوب سريعا مع ملاحظات المستهلكين واستفساراتهم وتلقي الشكاوى التجارية.