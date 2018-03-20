«الاقتصاد»: حملة استدعاء لمركبات «مرسيدس بنز»

فهد الأميري (دبي)
أعلنت وزارة الاقتصاد أنها أطلقت حملة استدعاء لسيارات من العلامة التجارية مرسيدس بنز من موديلات «جي كلاس» النموذج (463) من طراز عام 2017، لفحص خرطوم الفراغ المعزز للفرامل.
وأكدت «الاقتصاد» أن الحملة بدأت بعد ورود بيانات من شركة «دايملر أيه جي» العالمية المصنعة، أوضحت فيها أنه ربما قد تم تصنيع خرطوم فراغ معزز الفرامل في بعض مركبات «جي كلاس» النموذج (463) مع محرك «في 8» بيتوربو، خارج المواصفات، وبالتالي فإن الجدار الداخلي للخرطوم المؤلف من أربع طبقات قد يتلف، وهذا قد يؤدي إلى إمدادات فراغ مقيدة من داعم الفرامل. وأوضحت الوزارة أنه تم إبلاغ المتعاملين ببدء حملة الفحص لجميع السيارات المعيبة التي جرى استيرادها للأسواق المحلية، وأنه سيتم إعفاء المتعاملين من رسوم جميع عمليات الإصلاح اللازمة التي سيتم تنفيذها، لافتة إلى أن حملة الاستدعاء تشمل السيارات التي تتضمن أرقام تعريف باللوحة المثبتة على باب السائق وعلى اللوحة المثبتة أعلى لوحة القيادة ناحية السائق، وتبدأ من أرقام تعريف 463 اكس275649 وحتى اكس 278505.
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