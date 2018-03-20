ملتقى الشركات الناشئة في دبي 9 أبريل

دبي (الاتحاد)

ينطلق «ملتقى الشركات الناشئة» من 9 إلى 11 أبريل المقبل في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة 200 شركة ناشئة وحضور 19 ألف زائر، فيما ستشهد الشهور المتبقية من العام الجاري ضخ تمويلات للشركات الناشئة بأكثر من 3.67 مليار درهم (مليار دولار)، بحسب المنصة الرقمية «أرابنت Arabnet» لمتابعة وتحليل ونقل الخبرة.

جاء ذلك بعد نجاح إطلاق شركات ناشئة مختصة في قطاع التكنولوجيا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2017، وإعلان إبرام 260 صفقة تمويل تتجاوز قيمتها 560 مليون دولار بزيادة قدرها 311 مليون دولار مقارنة مع عام 2016، ما يعكس للدعم الحكومي لدول المنطقة الذي طال تحديث العديد من البنود والقواعد التشريعية والإدارية الخاصة بقطاع الأعمال، ما أسهم في رفع وتيرة إنشاء وتسجيل الشركات الناشئة.

وعقدت الدورة الأولى من «ملتقى الشركات الناشئة» العام الماضي في دبي، كمبادرة من قبل وزارة الاقتصاد، لتحقيق التواصل بين الشركات الناشئة والمستثمرين وشركاء الأعمال في أنحاء العالم. ويمثل الملتقى منصة مثالية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للأسواق الناشئة، ودعم رأسمال الشركات الناشئة، وتعزيز حضورها في الأسواق، وتوسعها في أسواق جديدة، وعقد شراكات عمل مع المستثمرين ورواد الأعمال، وممثلي الشركات العالمية والجهات الحكومية.

وقال جيك زيلر ، شريك في شركة «أنجيل ليست» «تسعدني المشاركة كحكم في مسابقات ملتقى الشركات الناشئة هذا العام. لأنها فرصة رائعة للشركات الناشئة للتواصل مع رواد الأعمال والمستثمرين والحكومات من جميع أنحاء العالم. ومتحمس لمشاهدة عروض الشركات الناشئة المشاركة في المسابقات». ويتزامن مع ملتقى الشركات الناشئة، انطلاق فعاليات معرض مدن المستقبل ومعرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية.

ويمثل ملتقى الشركات الناشئة أكبر منصة عرض في المنطقة تهدف لخلق مجال اقتصادي يشترك في تكوينه المستثمرون ومديرو المحافظ الاستثمارية لإلقاء نظرة عن كثب على الأفكار الابداعية التي تبنى عليها الشركات التكنولوجية الناشئة لتحقيق المنفعة المتبادلة بين كل الأطراف. ويستضيف الملتقى 40 شركة ناشئة اختيرت جميعها من خلال مسابقات إقليمية جرت منذ نوفمبر 2017 في الأردن والسعودية وعمان والكويت والبحرين ومصر للتنافس على جوائز تبلغ مجموعها 50 ألف دولار إضافة لفرصة عرض أعمالها بالشكل الذي يمكنها من جذب تمويل إضافي يمكن الشركات من وضع منتجاتها على الخريطة السوقية.

ويفتح الملتقى باب التسجيل أمام الشركات الناشئة الراغبة في المشاركة لتحظى بفرصة عرض أفكارها بهدف الحصول على التمويل خلال المسابقات التي يشهدها ملتقى الشركات الناشئة.