ملتقى الشركات الناشئة في دبي 9 أبريل

دبي (الاتحاد)
ينطلق «ملتقى الشركات الناشئة» من 9 إلى 11 أبريل المقبل في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة 200 شركة ناشئة وحضور 19 ألف زائر، فيما ستشهد الشهور المتبقية من العام الجاري ضخ تمويلات للشركات الناشئة بأكثر من 3.67 مليار درهم (مليار دولار)، بحسب المنصة الرقمية «أرابنت Arabnet» لمتابعة وتحليل ونقل الخبرة.
جاء ذلك بعد نجاح إطلاق شركات ناشئة مختصة في قطاع التكنولوجيا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2017، وإعلان إبرام 260 صفقة تمويل تتجاوز قيمتها 560 مليون دولار بزيادة قدرها 311 مليون دولار مقارنة مع عام 2016، ما يعكس للدعم الحكومي لدول المنطقة الذي طال تحديث العديد من البنود والقواعد التشريعية والإدارية الخاصة بقطاع الأعمال، ما أسهم في رفع وتيرة إنشاء وتسجيل الشركات الناشئة.
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وقال جيك زيلر ، شريك في شركة «أنجيل ليست» «تسعدني المشاركة كحكم في مسابقات ملتقى الشركات الناشئة هذا العام. لأنها فرصة رائعة للشركات الناشئة للتواصل مع رواد الأعمال والمستثمرين والحكومات من جميع أنحاء العالم. ومتحمس لمشاهدة عروض الشركات الناشئة المشاركة في المسابقات». ويتزامن مع ملتقى الشركات الناشئة، انطلاق فعاليات معرض مدن المستقبل ومعرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية.
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ويفتح الملتقى باب التسجيل أمام الشركات الناشئة الراغبة في المشاركة لتحظى بفرصة عرض أفكارها بهدف الحصول على التمويل خلال المسابقات التي يشهدها ملتقى الشركات الناشئة.