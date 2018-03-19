«الإمارات دبي الوطني» يطلق مبادرات الخدمة المصرفية الذاتية لأصحاب الهمم

دبي (الاتحاد)

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن إطلاق سلسلة من المبادرات المبتكرة الرامية لتوفير الخدمات المصرفية الذاتية لأصحاب الهمم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعبر منصته الرائدة المخصصة لدعم أصحاب الهمم «معاً بلا حدود» TogetherLimitless #، يواصل البنك دفع عجلة الدمج المالي لأصحاب الهمم في الدولة سعياً لتحويل دبي إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم بحلول عام 2020.

أطلق البنك خدمة فتح الحساب بنظام برايل للكتابة والقراءة لتمكين عملائه من ذوي الإعاقة البصرية من إجراء المعاملات باستقلالية تامة، إذ تحوّل هذه التقنية نماذج فتح الحساب والمعلومات الشخصية إلى لغة مكتوبة بنظام برايل بالعربية أو بالإنجليزية، لتتيح للعملاء مراجعتها والموافقة عليها باستقلالية بدلاً من الاعتماد على المساعدة.

وعلاوة على ذلك، بادر البنك إلى تطبيق نظام سمعي خاص في فرعه بمنطقة جميرا بهدف توفير تجربة محسنة وفائقة الجودة لعملائه من ذوي الإعاقة السمعية، إذ يقوم النظام البسيط والفعال بعزل الأصوات والضوضاء غير المرغوب فيها لتقديم تجربة مصرفية أكثر راحة لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية.

وأطلق البنك أول ورشة عمل تدريبية على لغة الإشارة، شملت تدريب 36 من مدراء الفروع وسفراء الخدمات المصرفية على أساسيات لغة الإشارة، ويخطط أيضاً لتنظيم المزيد من هذه الورش خلال هذا العام.