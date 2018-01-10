حمدان بن محمد: مفهوم سعادة المتعاملين يجسد توجيهات محمد بن راشد

دبي (وام)

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن وضع الحكومة مفهوم سعادة المتعاملين موضع التطبيق العملي يترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتكريس الجهود لتحقيق التميز والابتكار، وتهيئة البيئة المثلى لخدمة قطاع الأعمال، وصولاً إلى تعزيز سعادة المتعاملين.

جاء ذلك لدى إزاحة سموه الستار عن مركز إسعاد المتعاملين في مقر غرفة تجارة وصناعة دبي ضمن المجموعة الثانية من مراكز إسعاد المتعاملين في حكومة دبي التي تم تقييمها والحاصلة على تصنيف الخمس نجوم، يرافقه عبد الله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وكان في استقبال سموه، ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، وحمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي.

واطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على سير العمل في مركز إسعاد المتعاملين في مقر غرفة تجارة وصناعة دبي .وقال سمو ولي عهد دبي: «إن تحقيق السعادة للمتعاملين، يتطلب بناء ثقافة جديدة لخدمتهم، وتصميم بيئة مبتكرة تتضمن مجموعة من الأدوات والقيم التي تمكن الموظف من تنفيذ مبادرات الحكومة في مختلف المجالات بشكل يحقق السعادة والإيجابية، ويعزز من مفهوم ريادة الأعمال».

وأضاف سموه: «يوفر تصنيف الخمس نجوم لمراكز السعادة الحكومية، حافزاً لجميع المراكز لمضاعفة جهودها وتحقيق الأفضل لتجسيد رؤية القيادة في نشر ثقافة السعادة والإيجابية في مؤسسات الدولة وقطاعات الأعمال كافة، وبلوغ أعلى معايير التميز في أداء الجهات الحكومية».