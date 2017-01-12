محمد بن راشد يستقبل رئيس مجلس إدارة «إيمرسون إلكتريك» الأميركية

دبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في دبي أمس، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة «دبي للطيران» الرئيس الأعلى لمجموعة «طيران الإمارات»، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، ديفيد فار رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «إيمرسون إلكتريك» الأميركية المتخصصة في مجال الصناعات الآلية وتكنولوجيا المناخ وتقنيات الطاقة والمحركات الكهربائية، وغيرها من الأعمال المتصلة، وتتخذ من منطقة جبل علي الحرة في دبي مركزاً إقليمياً لها يغطي منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برئيس الشركة وبرؤسائها الإقليميين الذين يشكلون مجلس إدارة الشركة، ويعقدون اجتماعهم لأول مرة في دبي ومنطقة الشرق الأوسط.

إلى ذلك، أعرب ديفيد فار عن شكره ومجلس إدارة الشركة وتثمينه عالياً التسهيلات اللوجستية التي توفرها دبي للمستثمرين والشركات العالمية التي تعتبر دبي الوجهة المثالية والمقر الإقليمي المستقر أمنياً واقتصادياً واجتماعياً لإطلاق عملياتها التشغيلية وتوسيع استثماراتها في المنطقة.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي «لإيمرسون إلكتريك العالمية» خلال تجاذبه أطراف الحديث وصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الشركة تفتتح اليوم الخميس في منطقة جبل علي أول مجمع لها للأبحاث والدراسات خارج الولايات المتحدة الأميركية باستثمار يزيد على 40 مليون دولار، مؤكداً أن المجمع يقدم فرصة ذهبية للشركات والطلبة ذوي الاختصاص للاستفادة من هذا المجمع البحثي العالمي في تطبيق أفضل الممارسات في حلول الابتكار والاستدامة.

ونوه فار بأن شركته، التي توجد في ما يزيد على 200 موقع حول العالم بما فيها دبي، تجاوزت مبيعاتها من خلال مقرها في جبل علي مليار دولار في العام المنصرم في حين وصل مجمل مبيعاتها حول العالم في العام 2015 أكثر من 22 مليار دولار، ما يؤكد حرص الشركة على تعزيز وتوسعة مقرها في دبي التي تستضيف اجتماعاً مهماً لمجلس إدارة الشركة.