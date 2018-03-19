«العربية للطيران مصر» تبدأ تسيير رحلاتها المباشرة من سوهاج إلى جدة

الإسكندرية (الاتحاد)
أعلنت العربية للطيران مصر أمس، بدء تسيير رحلاتها المباشرة من مدينة سوهاج المصرية إلى جدة في المملكة العربية السعودية اعتباراً من اليوم.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الشركة الرامية إلى توسيع شبكة وجهاتها إلى مختلف أنحاء المنطقة.
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وتستغرق الرحلة بين المدينتين ساعة وعشرين دقيقة فقط، حيث ستنطلق رحلات الذهاب أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من مطار سوهاج الدولي في الساعة 6:25 صباحاً، لتحط في جدة في تمام الساعة 9:00 صباحاً. في حين ستقلع رحلات الإياب من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة في ذات الأيام في تمام الساعة 9:50 صباحاً، لتحط في مدينة سوهاج الساعة 10:30 بالتوقيت المحلي.
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ومن هنا تأتي أهمية وجهتنا الجديدة إلى جدة من مدينة سوهاج، حيث ستسهم في دفع عجلة النمو في قطاع السياحة والسفر في كل من مصر والملكة العربية السعودية، وذلك من خلال توفير رحلات مباشرة بين المدينتين.