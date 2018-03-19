«العربية للطيران مصر» تبدأ تسيير رحلاتها المباشرة من سوهاج إلى جدة

الإسكندرية (الاتحاد)

أعلنت العربية للطيران مصر أمس، بدء تسيير رحلاتها المباشرة من مدينة سوهاج المصرية إلى جدة في المملكة العربية السعودية اعتباراً من اليوم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الشركة الرامية إلى توسيع شبكة وجهاتها إلى مختلف أنحاء المنطقة.

وبالإعلان عن الرحلات الجديدة التي ستقوم الناقلة الاقتصادية بتسييرها بمعدل ثلاث رحلات في الأسبوع، تغدو مدينة جدة الوجهة السابعة التي تطلقها شركة «العربية للطيران» منذ بداية العام الجاري.

وتستغرق الرحلة بين المدينتين ساعة وعشرين دقيقة فقط، حيث ستنطلق رحلات الذهاب أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من مطار سوهاج الدولي في الساعة 6:25 صباحاً، لتحط في جدة في تمام الساعة 9:00 صباحاً. في حين ستقلع رحلات الإياب من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة في ذات الأيام في تمام الساعة 9:50 صباحاً، لتحط في مدينة سوهاج الساعة 10:30 بالتوقيت المحلي.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: «في ظل النمو المتزايد الذي يشهده قطاع السفر بشكل عام، ولا سيّما في منطقة الشرق الأوسط، نسعى في«العربية للطيران»إلى مواكبة هذا النمو والعمل على تلبية احتياجات أسواقنا الرئيسية.

ومن هنا تأتي أهمية وجهتنا الجديدة إلى جدة من مدينة سوهاج، حيث ستسهم في دفع عجلة النمو في قطاع السياحة والسفر في كل من مصر والملكة العربية السعودية، وذلك من خلال توفير رحلات مباشرة بين المدينتين.