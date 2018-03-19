3.3 مليون مشارك في فعاليات «دبي التجاري العالمي» العام الماضي

دبي (الاتحاد)

بلغ عدد المشاركين في فعاليات مركز دبي التجاري العالمي العام الماضي 3.3 مليون مشارك، بزيادة 9% مقارنة بعام 2016، حسب ما أعلنت سلطة المركز أمس، مضيفة أن 2017 شهد إقامة 353 فعالية بزيادة 18%، شملت 103 فعاليات كبرى، عكست التوافق الكبير مع استراتيجية التنويع الاقتصادي للدولة التي تهدف إلى خلق توازن مثالي بين مختلف الصناعات، وضمان الاستدامة الاقتصادية، وخلق فرص أعمال تجارية جديدة.

وكانت الزيادة الكبيرة في أعداد المشاركين مدفوعة بقدرة أجندة الفعاليات على اجتذاب الزوّار رفيعي المستوى من 185 دولة، و56.360 شركة عارضة من 154 دولة، بما في ذلك 39.202 شركة عارضة من الأسواق الخارجية، وقد سجل مركز دبي التجاري العالمي زيادة كبيرة بنحو 10% في عدد الشركات العارضة العالمية مقارنة بعام 2016.

وتؤكد نتائج مركز دبي التجاري العالمي، مجدداً أهمية المحتوى الغني والمتنوّع لأجندة الفعاليات التجارية، بينما يواصل نمو مساهمته في اقتصاد دبي، ووضعه كمركز عالمي للأعمال.

وسجّلت المشاركات الدولية أيضاً زيادة مطّردة، واستضاف المركز أكثر من 1.1 مليون من رجال الأعمال القادمين من خارج الدولة في عام 2017، مثّلوا 42% من إجمالي حجم المشاركين، بنمو 6% عن عام 2016.