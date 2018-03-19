«الاتحادية العليا» ومحاكم مركز دبي المالي العالمي يعززان التعاون

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل‎ ‬المستشار ‬محمد ‬حمد ‬البادي، ‬رئيس ‬المحكمة ‬الاتحادية ‬العليا، ‬في مكتبه ‬بالمحكمة ‬في ‬أبوظبي، ‬مايكل ‬هوانج، ‬رئيس ‬محاكم ‬مركز ‬دبي ‬المالي ‬العالمي ‬والوفد ‬المرافق، ‬بحضور ‬قضاة ‬المحكمة ‬الاتحادية ‬العليا.

وأكد‎ ‬محمد ‬حمد ‬البادي، ‬خلال ‬اللقاء، أهمية ‬التنسيق ‬المشترك ‬وتبادل ‬الخبرات ‬والمعارف ‬بين ‬المحكمة ‬الاتحادية ‬العليا ‬ومحاكم ‬المركز ‬العالمي ‬لتحقيق ‬مفاهيم ‬العدالة ‬الناجزة، ‬وضمان ‬سيادة ‬القانون، ‬وإنجاز ‬الخدمات ‬التي ‬تقدمها ‬السلطة ‬القضائية ‬بالدولة، ‬مثمناً ‬تلك ‬الزيارة ‬وجهود ‬المركز ‬في ‬دعم ‬العمل ‬القانوني ‬والقضائي ‬التي ‬تعزز ‬من ‬التعاون ‬المشترك ‬تحت ‬مظلة ‬العدالة ‬وتبادل ‬الخبرات، ‬في ‬إطار ‬التعاون ‬المشترك، ‬مشيراً ‬إلى ‬نجاح ‬القضاء ‬الإماراتي ‬الاتحادي ‬والمحلي ‬المتجاور ‬والمتناغم ‬في ‬تطوير ‬هياكله، ‬وتعزيز ‬أمن ‬المجتمع ‬وسلامته، ‬وتحقيق ‬الاستقرار ‬الاقتصادي ‬والاجتماعي ‬لأبناء ‬الدولة ‬والمقيمين، ‬وإرساء ‬مبادئ ‬المسؤولية ‬والشفافية ‬والكفاءة، ‬والإمارات ‬اليوم ‬متصدرة ‬قائمة ‬الدول ‬العربية ‬الأكثر ‬شفافية ‬في ‬نظامها ‬القضائي.

كما‎ ‬استعرض ‬رئيس ‬المحكمة ‬الاتحادية ‬العليا ‬مع ‬الوفد ‬الزائر، ‬تشكيل ‬المحكمة ‬العليا ‬وتاريخها، ‬ودورها ‬الفاعل ‬في ‬منظومة ‬العمل ‬القضائي ‬بالدولة، ‬وموقعها ‬على ‬قمة ‬هرم ‬القضاء ‬الاتحادي، ‬مبيناً ‬نظامها ‬وتشكيل ‬دوائرها ‬واختصاصاتها ‬القضائية

من‎ ‬جانبه، أشاد ‬مايكل ‬هوانج، ‬رئيس ‬محاكم ‬مركز ‬دبي ‬المالي ‬العالمي، ‬بالتعاون ‬بشكل ‬وثيق ‬مع ‬المحكمة ‬الاتحادية ‬العليا، ‬ما ‬يعزز ‬من ‬مكانة ‬الإمارات ‬كواحدة ‬من ‬الوجهات ‬المفضلة ‬لمزاولة ‬الأعمال ‬على ‬مستوى ‬العالم، ‬مؤكداً أهمية ‬الدور ‬الذي ‬تقدمه ‬المحكمة ‬لدعم ‬القضاء ‬في ‬الدولة، ‬وحرصها ‬الدائم ‬على ‬التعاون ‬مع ‬مؤسسات ‬المجتمع ‬للارتقاء ‬بمستويات ‬العمل ‬والتشريعات ‬الاتحادية ‬التي ‬تسهم ‬بدور ‬فاعل ‬في ‬أنشطة ‬مركز ‬دبي ‬المالي ‬العالمي، ‬مؤكداً أهمية ‬تبادل ‬الخبرات ‬والتعاون ‬المستمر ‬مع ‬المحكمة ‬الاتحادية ‬العليا ‬لتعظيم ‬هذا ‬الدور ‬المهم ‬والحيوي.