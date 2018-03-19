«الاتحادية العليا» ومحاكم مركز دبي المالي العالمي يعززان التعاون

أبوظبي (الاتحاد)
استقبل المستشار محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، في مكتبه بالمحكمة في أبوظبي، مايكل هوانج، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي والوفد المرافق، بحضور قضاة المحكمة الاتحادية العليا.
وأكد محمد حمد البادي، خلال اللقاء، أهمية التنسيق المشترك وتبادل الخبرات والمعارف بين المحكمة الاتحادية العليا ومحاكم المركز العالمي لتحقيق مفاهيم العدالة الناجزة، وضمان سيادة القانون، وإنجاز الخدمات التي تقدمها السلطة القضائية بالدولة، مثمناً تلك الزيارة وجهود المركز في دعم العمل القانوني والقضائي التي تعزز من التعاون المشترك تحت مظلة العدالة وتبادل الخبرات، في إطار التعاون المشترك، مشيراً إلى نجاح القضاء الإماراتي الاتحادي والمحلي المتجاور والمتناغم في تطوير هياكله، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لأبناء الدولة والمقيمين، وإرساء مبادئ المسؤولية والشفافية والكفاءة، والإمارات اليوم متصدرة قائمة الدول العربية الأكثر شفافية في نظامها القضائي.
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من جانبه، أشاد مايكل هوانج، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون بشكل وثيق مع المحكمة الاتحادية العليا، ما يعزز من مكانة الإمارات كواحدة من الوجهات المفضلة لمزاولة الأعمال على مستوى العالم، مؤكداً أهمية الدور الذي تقدمه المحكمة لدعم القضاء في الدولة، وحرصها الدائم على التعاون مع مؤسسات المجتمع للارتقاء بمستويات العمل والتشريعات الاتحادية التي تسهم بدور فاعل في أنشطة مركز دبي المالي العالمي، مؤكداً أهمية تبادل الخبرات والتعاون المستمر مع المحكمة الاتحادية العليا لتعظيم هذا الدور المهم والحيوي.