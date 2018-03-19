«هيئة الأوراق» تحدد 4 جزاءات على المستثمرين والشركات المخالفة

حاتم فاروق (أبوظبي)

حددت هيئة الأوراق المالية والسلع 4 جزاءات على المستثمرين والشركات المخالفة لقوانين وأنظمة التعامل في الأسواق المالية المحلية، مع عدم الإخلال بالجزاءات الأصلية.

وكشفت مصادر عاملة بالأسواق المالية المحلية لـ«الاتحاد» أن الجزاءات هي، غرامة تأخير يومية على ألا يزيد إجمالي غرامات التأخير عن 100 ألف درهم، أو الإيقاف المؤقت للترخيص لمدة لا تزيد على 6 أشهر، أو إلغاء الترخيص، أو إيقاف المستثمر عن التداول لمدة لا تزيد على سنة.

وجاءت الجزاءات التي حددتها الهيئة بموجب قرار أصدره المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، بشأن فرض جزاءات على المخالفين، حيث يبدأ العمل بموجب القرار بعد 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونص القرار على أن هناك ثلاث حالات يتم فيها فرض الجزاءات على المخالفين من المستثمرين والشركات، وهي التخلف عن سداد الغرامة أو التأخر عن تجديد الترخيص الصادر من الهيئة أو التأخر عن تزويد الهيئة بأي من التقارير الدورية المطلوبة. وخالفت هيئة الأوراق المالية والسلع، مستثمرَين اثنين في الأسواق المالية المحلية، أحدهما عضو مجلس إدارة شركة مساهمة عامة مدرجة، إضافة إلى إيقاف شركتَي وساطة، الأولى لمدة ستة أشهر، والثانية 15 يوماً، وذلك بحسب إفصاح نشرته الهيئة على موقعها الإلكتروني مؤخراً.

وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع قد بدأت منذ يونيو 2017، وبشكل فوري، الإفصاح عن أسماء المخالفين من المستثمرين أو الشركات المرخصة من قبلها أو تلك المدرجة بالأسواق المالية المحلية.