في إطار جهودها لدعم المشاريع الناشئة وريادة الأعمال «غرفة دبي» تستضيف المائدة المستديرة للمشاريع الناشئة



تاريخ النشر: الخميس 12 يناير 2017 دبي (الاتحاد) ‬تستضيف ‬غرفة ‬تجارة ‬وصناعة ‬دبي ‬عبر ‬مبادرتها «‬دبي ‬للمشاريع ‬الناشئة» ‬بالتعاون ‬مع «‬أمستردام ‬للمشاريع ‬الناشئة» ‬جلسة «‬المائدة ‬المستديرة ‬لعروض ‬دبي- أمستردام ‬التقديمية ‬للمشاريع ‬الناشئة ‬والمستثمرين»، ‬وذلك ‬في ‬مقر ‬الغرفة ‬يوم ‬الثلاثاء ‬المقبل ‬بحضور ‬نخبة ‬من ‬أبرز ‬الشركات ‬الناشئة ‬الرائدة ‬من ‬دولة ‬الإمارات ‬وأمستردام. وتهدف هذه الفعالية إلى تعريف المشاركين بالمشاريع المبتكرة والرائدة لأربعة مشاريع ناشئة في كل من أمستردام ودبي، وذلك من خلال طاولة نقاش مستديرة يشارك فيها أصحاب المشاريع الناشئة المختارة والمستثمرون، وغيرهم من أصحاب التأثير الإيجابي من دولة الإمارات وأمستردام، حيث يشارك كذلك مديرو «أمستردام للمشاريع الناشئة» والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في هذه المؤسسة. ويأتي تنظيم هذه الفعالية ضمن جهود غرفة دبي لدعم ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، عبر إتاحة الفرصة للتواصل وتبادل الخبرات مع أبرز المختصين والخبراء في هذا المجال حول العالم. وتعتبر «دبي للمشاريع الناشئة»، التي أطلقتها العام الماضي بالتعاون مع ‏IBM، ‬الأولى ‬من ‬نوعها ‬في ‬منطقة ‬الشرق ‬الأوسط ‬وأفريقيا، ‬التي ‬تعمل ‬تحت ‬مظلة ‬مدينة ‬دبي ‬الذكية، ‬وتجسد ‬قيمة ‬الشراكة ‬بين ‬القطاعين ‬العام ‬والخاص ‬بهدف ‬تشجيع ‬الابتكار ‬وريادة ‬الأعمال، ‬حيث ‬أنه ‬مصدراً ‬رئيساً ‬لرواد ‬الأعمال ‬في ‬دبي، ‬ويمكن ‬للزوار ‬الاطلاع ‬على ‬فرص ‬العمل ‬الجديدة، ‬كما ‬يمكن ‬الاشتراك ‬بأهم ‬الأحداث ‬التي ‬تركز ‬على ‬التكنولوجيا، ‬والدورات ‬ولقاءات، ‬وغيرها ‬من ‬المعلومات ‬المتطورة ‬المهمة. وتدعم «دبي للمشاريع الناشئة» استراتيجية غرفة دبي الرامية إلى دعم رواد الأعمال وتشجيع الابتكار، حيث أطلقت الغرفة في عام 2015، استراتيجية الابتكار الهادفة إلى تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي. كما تواصل الغرفة جهودها في دعم أصحاب المشاريع من خلال برنامج «تجار دبي»، الذي يعمل على تطوير أفكار رجال الأعمال الإماراتيين بما يخدم بيئة العمل في دبي.