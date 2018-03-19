«روتانا» تفتتح منتجع وفلل السعديات في أبوظبي بسعة 327 وحدة فندقية

رشا طبيله (أبوظبي)

كشفت «روتانا للفنادق» أمس عن الافتتاح التجريبي «لمنتجع وفلل السعديات روتانا»، من فئة الخمس نجوم، وذلك في جزيرة السعديات، ليرفع من إجمالي الغرف الفندقية للمجموعة بأبوظبي إلى 4370 وحدة فندقية وذلك ضمن 15 فندقاً.

وقال كريستان بودا، نائب الرئيس الإقليمي لفنادق روتانا بأبوظبي والعين، إن مع افتتاح المنتجع الجديد في السعديات ترتفع محفظة روتانا الفندقية في الدولة إلى 9282 وحدة فندقية.

وأعلنت روتانا افتتاح المرحلة الأولى من المنتجع، في مرافقه الفاخرة التي تضمّ 327 غرفةً، إلى جانب أربعة مطاعم، ويستأثر المنتجع الذي صمم بفخامة على طراز العمارة العربية المعاصرة، بموقع استثنائي يبعد 15 دقيقةً فقط عن مدينة أبوظبي في قلب جزيرة السعديات، وسط محيطٍ ينبض بجمال الطبيعة الشاطئية والحياة البرية.

وقال مارك دي بير، المدير العام للمنتجع، إنه سيتم البدء باستقبال الحجوزات بالفندق ابتداء من اليوم، وسيتم الافتتاح الرسمي للمنتجع بعد الصيف، متوقعاً ارتفاع الطلب على المنتجع، حيث توقع وكلاء سفر عالميين ارتفاع الطلب على أبوظبي خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يشهد المنتجع إقبالاً من السياح الروس بسبب حبهم للشواطئ، فضلاً عن السوق الألماني والبريطاني، إلى جانب السوقين الخليجي والمحلي. وأضاف «نتوقع ارتفاعاً بالطلب من دول مثل فنلندا والسويد أيضاً». ولفت إلى أن ما يميز المنتجع عن بقية المنتجعات في الجزيرة، أنه فندق عائلي يناسب العائلة بشكل كبير من خلال توافر مرافق مناسبة لهم. وتضم المرحلة 1 من المشروع التي تم افتتاحها الآن: غرفاً فندقية، وعدداً من المطاعم ومركزاً للياقة البدنية،، والمساحات الداخلية لنادي الأطفال.

أما المرحلة الثانية التي سيتم افتتاحها قريباً، فتضم أجنحة فندقية، و11 من الفلل الشاطئية، وعدداً من المطاعم والمساحات الخارجية لنادي الأطفال ومنتجع «زين السبا» الصحي، وستضم المرحلة الثالثة، والتي سيتم افتتاحها في وقت لاحق- قاعة «ألماس» للاحتفالات.

وقال دي بير: «ستشهد المرحلة الثانية افتتاح المنتجع الصحي (زين السبا) بمرافقه المكونة من عشر غرف علاجية فاخرة وحمام تقليدي تركي ومغربي، إضافة إلى افتتاح نادي (كهف علاء الدين) للصغار، والذي يقدم وجهةً استثنائيةً ترتقي بالأنشطة والتجربة التفاعلية المخصصة للأطفال ضمن العاصمة الإماراتية إلى آفاق جديدة».