«أبوظبي للثقافة» تبحث تعزيز التعاون السياحي مع تونس

أبوظبي (الاتحاد)

حضر معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، مع معالي سلمى اللومي الرقيق، وزيرة السياحة والصناعات التقليدية في الجمهورية التونسية، أمس الاثنين، جانباً من الأيام السياحية التونسية في أبوظبي، المقامة في فندق سوفيتل أبوظبي، وذلك بحضور سيف سعيد غباش، مدير عام دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وسمير المنصر، السفير التونسي لدى الدولة.

ناقش المسؤولون العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والفرص والتحديات التي يواجهها قطاع السياحة، وتباحث الطرفان في السبل التي تمكن من زيادة أعداد الزوّار وتنمية نقاط جذب السيّاح إلى الوجهتين.

وأشاد المبارك بالعلاقة المتينة بين البلدين، مؤكداً أهمية مواصلة الجهود المبذولة في تعزيز التبادل الثقافي والسياحي بما يحقق أفضل العوائد للشعبين.