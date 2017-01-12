موانئ دبي العالمية تبحث الفرص الاستثمارية في قطاع التجارة الهندي

أحمد أباد (الاتحاد)

التقى سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية» رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، معالي ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي على هامش فعاليات قمة «جوجارات الحيوية العالمية» في دورتها الثامنة في أحمد أباد بالهند.

ويتميز الحدث بحضور مشاركين من أكثر من 100 دولة و35 رئيساً تنفيذياً لكبريات المؤسسات العالمية، من بينها موانئ دبي العالمية التي تعد رائداً في السوق الهندي في مجال عمليات محطات الحاويات وتتمتع بأكبر محفظة أعمال من الموانئ على امتداد الشواطئ الهندية.

وتطرق النقاش بين رئيس الوزراء الهندي ورئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية إلى الإمكانات الهائلة للاقتصاد الهندي المتنامي والتجارة البرية والبحرية في البلاد، إضافة إلى الفرص الجديدة التي تخلقها البرامج التي أطلقها رئيس الوزراء الهندي ومن ضمنها «إنفست إنديا» و«ديجيتال إنديا» و«سكيل إنديا» و«مايد إن إنديا»، والتي تبين التوجه الاقتصادي الجديد للهند.

وعبر ابن سليم عن فخر موانئ دبي العالمية بالمساهمة في دعم نمو الاقتصاد الهندي، من خلال الاستثمار في تطوير خمسة موانئ رئيسة عالمية في البلاد على مدى عقد من الزمن عملت خلاله بصورة وثيقة مع الحكومة لإعادة رسم معالم عمليات محطات الحاويات من خلال توظيف تقنيات جديدة وتطوير بنى تحتية عالمية المستوى وتبنى ممارسات تشغيلية فعالة.

وخلال مشاركته في الاجتماع العالمي للرؤساء التنفيذيين لكبريات المؤسسات العالمية الذي أقيم ضمن فعاليات القمة وترأسه رئيس الوزراء الهندي، أشار رئيس مجموعة موانئ دبي العالمية إلى أهمية الابتكار والفرص بالنسبة للمستثمرين في التجارة والخدمات اللوجستية والقطاع البحري.

وقال إن موانئ دبي العالمية تؤمن بأن تعزيز فعالية وإنتاجية الموانئ القائمة عبر البلاد أكثر جدوى من تطوير مشاريع جديدة، مسلطاً الضوء على الحاجة إلى الوصول إلى الأسواق الداخلية الاستثمارات في منشآت التخزين البارد وشبكات الطرق، واستخدام الطرق المائية الساحلية والداخلية من أجل زيادة الكفاءة والتقليل من التكاليف.

وقال في هذا الإطار: «إن تطوير البنى التحتية للنقل في الموانئ القائمة وتوفير نقل متعدد الوسائط للبضائع يشمل السكك الحديدية واستخدام الطرق المائية بصورة أكبر، من شأنه أن يحدث تأثيراً اقتصادياً مباشراً يعود بالنفع على قطاعات التصنيع والزراعة في المدن وفي المجتمعات الزراعية الريفية على حد سواء».

وتجدر الإشارة إلى أن شبكة أعمال «موانئ دبي العالمية» في الهند تضم عدداً من الموانئ في جوجارات (موندرا، 2003)، وماهاراشترا (نافا شيفا، 1999 و2012)، وكيرالا (كوتشن، 2005)، وتاميل نادو (تشيناي، 2001)، وأندرا براديش (فيساكاباتنام، 2002). كما قامت الشركة بإنشاء روابط سكك حديدية مع المناطق الداخلية، وهي تمتلك رخصة سكك حديدية وطنية من الحكومة تتيح تشغيل سبعة قطارات حاويات للربط بين الأسواق الداخلية الرئيسة والبوابات البحرية الرئيسية مثل موندرا ونافا شيفا.