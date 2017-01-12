راشد بن فهد يبحث مع رئيس الوزراء الهندي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة

جوجرات – الهند (الاتحاد)

بحث معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير دولة، ومعالي نرندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، سبل دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون ورفع مستوى التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين.

جاء اللقاء على هامش زيارة وفد رفيع المستوى من الدولة برئاسة معالي راشد بن فهد، للمشاركة في أعمال الدورة الثامنة لقمة جوجرات الحيوية العالمية، والتي تستمر أعمالها خلال الفترة من 10 حتى 13 يناير الجاري في مدينة غاندي نغار عاصمة ولاية جوجرات شمالي الهند.

وشارك في الاجتماع من وفد الدولة عبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وأحمد البنا سفير الإمارات لدى الهند، وعدد من كبار المسؤولين.

وتناول الاجتماع سبل تعزيز وتدعيم الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك من أبرزها الاستثمارات في البنية التحتية والطاقة وتعزيز أوجه التعاون والتبادل السياحي.

في بداية اللقاء، نقل معالي راشد بن فهد وزير الدولة، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنيات سموهم لجمهورية الهند وشعبها بدوام التقدم والازدهار، ومن جانبه حمل رئيس الوزراء الهندي تحياته إلى أصحاب السمو، وتمنياته لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها مزيداً من التطور والرخاء. كما ثمَّن معالي نرندرا مودي رئيس الوزراء الهندي، مشاركة دولة الإمارات في أعمال قمة جوجرات الحالية، وأيضاً المشاركة في قمة الشراكة والتي ستُعقد في الهند نهاية الشهر الجاري. وأكد رئيس الوزراء الهندي تميز العلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الهند، والحرص المتبادل على تعزيز أوجه التعاون المشترك، وتحديداً على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، وتحقيق مزيد من التقدم والتوسع في ما يتعلق بحجم التجارة البينية خلال السنوات المقبلة للوصول بها إلى مستويات قياسية تعكس القدرات والإمكانيات التي يتمتع بها الطرفان. وأشار إلى اهتمام بلاده بتعزيز وجود الاستثمارات الإماراتية في أسواق الهند خصوصاً في ما يتعلق بمشروعات تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية والمطارات والموانئ والتي حققت فيها الشركات الإماراتية نجاحات واعدة وأثبتت كفاءة عالية في ظل ما تتمتع به من خبرات عالمية في هذه المجالات. وأضاف أن قطاع الطاقة المتجددة يحتل أولوية لدى اهتمامات الحكومة الهندية خلال المرحلة المقبلة، ويحمل العديد من الفرص الاستثمارية بما يفتح مجالات أوسع لإقامة شراكات تنموية ضخمة مع دولة الإمارات وتبادل التجارب والخبرات في هذا الصدد. كما أشار رئيس الوزراء الهندي إلى أهمية مواصلة تعزيز أشكال التبادل السياحي بين البلدين، والتوسع في تبادل الرحلات البحرية بما يدعم أوجه التعاون السياحي ويصل به إلى مستويات أكثر تقدماً.

من جانبه، أكد معالي راشد بن فهد وزير دولة، حرص دولة الإمارات على تعزيز أواصر الروابط الاقتصادية والتجارية مع الهند، ومواصلة استطلاع آفاق أوسع للتعاون في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وبما يخدم الأهداف التنموية للبلدين.

وتابع أن السوق الهندي من أكثر الأسواق الجاذبة للاستثمارات الإماراتية لما يتمتع به من معدلات نمو واعدة، مشيراً إلى أن قطاعات البنية التحتية والطاقة والسياحة من بين القطاعات التي تحتل أولوية لدى الإمارات في ظل رؤيتها التنموية، وهو ما يطرح العديد من الفرص لتعزيز حجم الاستثمارات المتبادلة خلال المرحلة المقبلة. وأكد معاليه أنه في ظل قوة العلاقات الاقتصادية وعمق الروابط التي تجمع مجتمع الأعمال من الجانبين، والمدعومة بالرغبة المتبادلة من البلدين لتعزيز أوجه التعاون، فإنه من المنتظر أن تشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية قفزات نوعية خلال المرحلة المقبلة وتحقق مزيد من التطور على كل الصعد. وعلى صعيد متصل، عقد معالي راشد بن فهد وزير الدولة، اجتماعاً ثنائياً مع معالي فيجاي روباني، رئيس وزراء ولاية جوجرات. وبحث الجانبان خلال الاجتماع مجالات التعاون المشترك وسبل توسيع آفاق الاستثمارات المتبادلة وتوثيق الروابط بين مجتمع الأعمال من الجانبين وأبرز القطاعات المؤهلة لبناء شراكات تعود بالنفع على الطرفين. ضم وفد الدولة كلاً من سلطان أحمد بن سليم، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، وجمال سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وأحمد سلطان الفلاحي الملحق التجاري بسفارة الدولة في الهند، ومحمد ناصر حمدان الزعابي، مدير إدارة الترويج التجاري والاستثمار بوزارة الاقتصاد. وتشارك دولة الإمارات في أعمال الدورة الثامنة من قمة جوجرات الحيوية العالمية، بوفد اقتصادي وتجاري موسع يضم عدداً بارزاً من ممثلي الحكومات الاتحادية والمحلية، إلى جانب نحو 50 رجل أعمال ومستثمراً من قطاعات اقتصادية وتجارية مختلفة.