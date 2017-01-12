راشد بن فهد يبحث مع رئيس الوزراء الهندي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة

جوجرات – الهند (الاتحاد)
بحث معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير دولة، ومعالي نرندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، سبل دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون ورفع مستوى التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين.
جاء اللقاء على هامش زيارة وفد رفيع المستوى من الدولة برئاسة معالي راشد بن فهد، للمشاركة في أعمال الدورة الثامنة لقمة جوجرات الحيوية العالمية، والتي تستمر أعمالها خلال الفترة من 10 حتى 13 يناير الجاري في مدينة غاندي نغار عاصمة ولاية جوجرات شمالي الهند.
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وتناول الاجتماع سبل تعزيز وتدعيم الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك من أبرزها الاستثمارات في البنية التحتية والطاقة وتعزيز أوجه التعاون والتبادل السياحي.
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من جانبه، أكد معالي راشد بن فهد وزير دولة، حرص دولة الإمارات على تعزيز أواصر الروابط الاقتصادية والتجارية مع الهند، ومواصلة استطلاع آفاق أوسع للتعاون في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وبما يخدم الأهداف التنموية للبلدين.
وتابع أن السوق الهندي من أكثر الأسواق الجاذبة للاستثمارات الإماراتية لما يتمتع به من معدلات نمو واعدة، مشيراً إلى أن قطاعات البنية التحتية والطاقة والسياحة من بين القطاعات التي تحتل أولوية لدى الإمارات في ظل رؤيتها التنموية، وهو ما يطرح العديد من الفرص لتعزيز حجم الاستثمارات المتبادلة خلال المرحلة المقبلة. وأكد معاليه أنه في ظل قوة العلاقات الاقتصادية وعمق الروابط التي تجمع مجتمع الأعمال من الجانبين، والمدعومة بالرغبة المتبادلة من البلدين لتعزيز أوجه التعاون، فإنه من المنتظر أن تشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية قفزات نوعية خلال المرحلة المقبلة وتحقق مزيد من التطور على كل الصعد. وعلى صعيد متصل، عقد معالي راشد بن فهد وزير الدولة، اجتماعاً ثنائياً مع معالي فيجاي روباني، رئيس وزراء ولاية جوجرات. وبحث الجانبان خلال الاجتماع مجالات التعاون المشترك وسبل توسيع آفاق الاستثمارات المتبادلة وتوثيق الروابط بين مجتمع الأعمال من الجانبين وأبرز القطاعات المؤهلة لبناء شراكات تعود بالنفع على الطرفين. ضم وفد الدولة كلاً من سلطان أحمد بن سليم، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، وجمال سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وأحمد سلطان الفلاحي الملحق التجاري بسفارة الدولة في الهند، ومحمد ناصر حمدان الزعابي، مدير إدارة الترويج التجاري والاستثمار بوزارة الاقتصاد. وتشارك دولة الإمارات في أعمال الدورة الثامنة من قمة جوجرات الحيوية العالمية، بوفد اقتصادي وتجاري موسع يضم عدداً بارزاً من ممثلي الحكومات الاتحادية والمحلية، إلى جانب نحو 50 رجل أعمال ومستثمراً من قطاعات اقتصادية وتجارية مختلفة.