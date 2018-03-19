الأثار المصرية تبدأ في ترميم مقبرة أثرية في الجيزة

القاهرة ( د ب أ)

بدأت وزارة الأثار المصرية مشروع ترميم مقبرة "أمني" أحد كبار رجال الدولة في عهد الملك "سنوسرت الأول" بمنطقة الليشت الأثرية بمحافظة الجيزة.

وقال غريب سنبل رئيس الإدارة المركزية للصيانة والترميم بالوزارة، في بيان صحفي، اليوم الاثنين ، أن فريق الترميم قد بدأ في أعمال التنظيف المبدئي لجدران المقبرة، وتثبيت بقايا الألوان لحين الإنتهاء من أعمال الحماية ودرء الخطورة.

من جانبه ، أشار مصطفى أحمد مدير ترميم الآثار المصرية بالجيزة، إلى أنه من المقرر أن تشمل أعمال الترميم بناء سور خارجي حول المقبرة، وعمل سقف خشبي لحمايتها من تأثير أشعة الشمس المباشرة وعوامل التعرية الأخري، بالإضافة إلى ترميم الأجزاء المكسورة من الأعمدة الحجرية وإعادة تنصيبها مرة أخرى، هذا بالإضافة إلي إزالة الأتربة والرمال للكشف عن أرضية المقبرة وإعادة تأهيل منطقة البئر الكبير والصغير.

يذكر أن مقبره "أمنى" اكتشفت بمنطقة اللشت ، التي عرفت فى العصر الفرعوني باسم( إثت تاوى )التي تعنى القابضة على الأرضيين، وقد كانت عاصمة لمصر قى بداية عصر الدولة الوسطى، و المقبرة مشيده من الحجر الجيري وترجع لعصر الدولة الوسطى وصممت معماريا على محور طولي يمتد من الشرق إلى الغرب، وهى مكونة من صالة صغيرة يظهر بها بقايا عموديين من الحجر الجيري مقسم إلى 16 ضلعاً.