نجل زيدان إلى لوزان

برشلونة (د ب أ)

أعلن نادي لوزان السويسري لكرة القدم، تعاقده مع إنزو زيدان لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني السابق.

وكان إنزو (22 عاماً)، الابن الأكبر لزين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، يلعب لفريق ألافيس ولكن تم إنهاء تعاقده عن طريق التراضي بين الطرفين، ليسمح له بالرحيل لنادي يأمل فيه أن يشارك بصفة مستمرة مع الفريق الأول.

وظهر إنزوز زيدان في مباراتين فقط مع ألافيس في الدوري هذا الموسم. وسيشارك في أول تدريب له مع الفريق السويسري في العام الجديد الجمعة المقبل، ويمكن أن يشارك في أولى مبارياته يوم 10 من ذات الشهر عندما يلتقي لوزان بفريق وهلين.

وكان عقد إنزو، أكبر أبناء زيدان والذي سيرتدي رقم 21، مع ألافيس لمدة ثلاث سنوات، ووقع على عقد مشابه مع الفريق السويسري، حيث يستمر تعاقده حتى 2020.

وقال ديفيد تومبسون، رئيس النادي للموقع الرسمي على الإنترنت: إنزو تعزيز حقيقي للفريق، وهذه الصفقة ستكون جزءاً من أمنياتنا لتقوية الفريق، إنه لاعب موهوب ولديه نفس شخصية والده، وتقبل على الفور خطط النادي المستقبلية بالتأهل للعب في البطولات الأوروبية.