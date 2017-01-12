إعلان الفائزين بجائزة زايد لطاقة المستقبل الاثنين المقبل

أبوظبي (الاتحاد)
تعلن جائزة زايد لطاقة المستقبل في 16 يناير الجاري أسماء الفائزين في دورتها السنوية التاسعة، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي يعد من الفعاليات الرئيسية لأسبوع أبوظبي للاستدامة 2017. ويشهد الحفل الذي يقام عقب حفل الافتتاح الرسمي للأسبوع، الإعلان عن تسعة فائزين جدد من الرواد الذين حققوا إنجازات مميزة في مجال الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.
وكرمت الجائزة حتى الآن 48 فائزاً تقديراً لالتزامهم بتحقيق مستقبل مستدام للجميع، حيث ساهمت جهودهم في تحسين الظروف المعيشية لأكثر من 289 مليون شخص، وشمل ذلك إمداد أكثر من 25 مليون شخص في أفريقيا وآسيا بمصادر حديثة للطاقة النظيفة، ومنع انبعاث أكثر من مليار طن من الكربون، وتمكين 17 مليون طفل في سن المدرسة من الدراسة ليلاً باستخدام وسائل مبتكرة تعمل بالطاقة الشمسية.
|
وأضافت: «لقد كان عام 2016 عاماً مميزاً آخر لجائزة زايد لطاقة المستقبل. فبالإضافة إلى عدد المشاركين الذي تخطى 1676 مشاركاً من 103 دول، سجلت الجائزة إنجازاً مهماً تمثل في تجاوز عدد طلبات الاشتراك والترشيحات العشرة آلاف عبر جميع دوراتها السابقة».
|
وفي العام الماضي، تلقت رئيسة وزراء النرويج السابقة الدكتورة غرو هارلم برونتلاند جائزة أفضل إنجاز شخصي للأفراد تكريماً لالتزامها وجهودها في مجال تحقيق التنمية المستدامة. وفي فئة الشركات الكبيرة، كانت الجائزة من نصيب شركة بي واي دي الصينية المتخصصة في صناعة المركبات الكهربائية. كما فازت مؤسسة أوف جريد إلكتريك من تنزانيا بالجائزة عن فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بينما ذهبت جائزة المنظمات غير الحكومية وغير الربحية لمنظمة كوبرنيك من إندونيسيا. كما حصدت خمس مدارس من خمس مناطق من العالم الجائزة ضمن فئة الجائزة العالمية للمدارس الثانوية.
وفي 17 يناير، سيقوم ممثلون عن اثنتين من المدارس الفائزة في العام الماضي بتمثيل الجائزة في الملتقى الحصري الثاني للطلاب، وهي فعالية شبابية فريدة من نوعها تهدف إلى تحفيز الطلاب على القيام بدور فاعل في مجال الطاقة المتجددة. وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، تستضيف جائزة زايد لطاقة المستقبل بالشراكة مع «مصدر» «ملتقى السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة». ويشارك في الملتقى الذي يقام على مدى نصف يوم عدد من القيادات النسائية البارزة من الحكومة وقطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية، حيث سيناقشن سبل تعزيز دور المرأة في دفع عجلة الابتكار. وفي اليوم التالي (18 يناير)، تستضيف الجائزة جلسة مائدة مستديرة بعنوان «دور المشاريع الاجتماعية والمنظمات غير الربحية في تحقيق مستقبل مستدام للجميع». ويدير جوناثان بوريت، مؤسس المنتدى من أجل المستقبل، الجلسة التي يشارك فيها ممثلون عن الفائزين السابقين بجائزة زايد لطاقة المستقبل مثل أوف جريد إلكتريك، وكوبرنيك، و وي كير سولار، وغيرهم. وفي الوقت نفسه، يشارك المرشحون عن فئة الجائزة العالمية للمدارس الثانوية في ورش عمل يستضيفها المعهد البترولي في إطار الأنشطة التي ينظمها على مدى أسبوع في دولة الإمارات.