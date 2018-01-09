مضيفة طيران تعمل في التهريب

د ب أ

ألقت الشرطة الهندية، اليوم الثلاثاء، القبض على مضيفة بشركة طيران وشخص آخر لاتهامهما بتهريب 508 آلاف دولار.

وقالت شركة «جيت إيرويز» إن المضيفة (25 عاماً) كانت على متن رحلة تابعة للشركة من نيودلهي إلى هونج كونج عندما ضبطها مسؤولو إدارة مكافحة التهريب.

وأضافت الشركة في بيان «بناء على التحقيقات ومعطيات وكالات تطبيق القانون، الشركة سوف تتخذ مزيداً من الإجراءات».

وذكرت شبكة «أن. دي. تي. في» التلفزيونية الهندية أن الأموال، التي صودرت بعد اعتقالهما، كانت معظمها من فئة مئة دولار، وكانت مغلفة بورق ألومنيوم لكي لا يتم رصدها من أجهزة المسح بالمطار.

كما جرى إلقاء القبض على رجل آخر يتردد أنه من قام بضم المضيفة لشبكة غسل الأموال.

وقالت المحطة التلفزيونية إن شبكة غسل الأموال تقوم بجمع المال من تجار السبائك الذهبية في دلهي، وجعل موظفي شركات الطيران يقومون بنقل المال للخارج، ثم إعادته مجدداً للهند على هيئة ذهب.