نصائح للعاملين ليلاً لتقليل ضرر اضطراب النوم

أ ف ب

نصح خبراء بريطانيون الأشخاص العاملين ليلا بتجنّب مراكمة نقص النوم من خلال التقليل من شرب القهوة وأخذ استراحات نوم قصيرة.

وأورد الباحثون، في مقال نشرته مجلة "بي. أم. جي" الطبية، جملة من النصائح لتقليل الضرر الناجم عن اضطراب أوقات النوم.

ومن هذه النصائح، عدم ضبط المنبّه الصباحي وعدم شرب القهوة في النهار قبل عمل الليل، وأخذ قيلولة لساعة ونصف الساعة بعد الظهر.

وأثناء العمل في الليل، يُستحسن أخذ قسط من الراحة مع فنجان قهوة واحد، وأخذ استراحة نوم من عشر دقائق إلى عشرين، وعدم تناول طعام ثقيل.

ومع انتهاء الليل ومغادرة العمل، "يُستحسن تجنّب القهوة والتدخين"، و"تجنّب التعرّض للنور" باستخدام نظارات سوداء مثلا.

ولدى الوصول إلى المنزل، يُفضّل تجنّب الشاشات وأي مصدر آخر للضوء قدر الإمكان، ثم النوم في غرفة مظلمة وهادئة.

وأوصى الخبراء أيضا بمحاولة اعتماد برنامج نوم طبيعي في أيام الإجازات، أي النوم ليلا والاستيقاظ نهارا.