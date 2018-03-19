حبيب الصايغ: أكبر تظاهرة ثقافية وإعلامية للإمارات خارج الدولة

باريس (الاتحاد)
رفع الشاعر والكاتب الصحفي حبيب الصايغ، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، باسمه واسم الكتاب والأدباء والمبدعين المشاركين في فعاليات الشارقة ضيفاً مميزاً في معرض باريس الدولي للكتاب، أسمى آيات الشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرئيس الفخري لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات، مهنئاً سموه بنجاح مشاركة الشارقة في المعرض.
وقال حبيب الصايغ، في بيان صادر أمس، إن مشاركة نحو 150 كاتباً ومُبدعاً بحضور صاحب السمو حاكم الشارقة تعتبر إضافة حقيقية إلى تجربة كل واحد منهم على حدة، كما هي إضافة إلى حركة الثقافة العربية عامة.
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ووصف الصايغ حدث "الشارقة في باريس" بأنه أكبر تظاهرة ثقافية وإعلامية للإمارات خارج الدولة. وأكد الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب أن فعالية "الشارقة في باريس" عكست الوجه الحضاري المشرق لدولة الإمارات، وأسهمت في توضيح موقفها الداعي إلى قيم المحبة والحق والتسامح والسلام، كما قدمت للمتلقي الفرنسي والغربي المشهد الإبداعي الراهن في الإمارات والوطن العربي، مثمناً عالياً عناية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، بعنوان مد جسور التواصل بين العرب والعالم من خلال التبادل الثقافي والترجمة، حيث يوجه سموه دائماً إلى التواصل الثقافي العربي أولًا وصولاً إلى تحقيق التواصل بين الأدب العربي والعالم، نحو حالة مضيئة من لقاء وصداقة وتصالح الحضارات، في حركة واعية تضاد فكرة صراع الحضارات التي يروج لها البعض على نطاق واسع.
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وفي ختام البيان، شدد الصايغ على أهمية الثقافة كأداة تطوير ووسيلة تغيير، مؤكداً على أن مشروع الشارقة الحضاري والثقافي اليوم أنموذج يحتذى عربياً، وحاجة العرب، على اختلاف الأقطار، إلى مثل هذا المشروع الذي يقدر الكتاب والمبدعين، ويعي قيمة الثقافة، ويضعها في أول وصميم التنمية.