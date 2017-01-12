«رينالدو ذا ويزارد» يدافع عن لقب «دبوي ستيكس»

محمد حسن (دبي)

ينظم مضمار ميدان العالمي، مساء اليوم، حفله الثاني ضمن كرنفال كأس دبي العالمي، الذي يتألف من ثمانية أشواط مخصصة للخيول المهجنة الأصيلة، أبرزها الشوط السادس بسباق دبوي ستيكس «قوائم» على مسافة 1200 متر، ويقام الحفل برعاية مؤسسة موانئ دبي العالمية، على المضمارين الرملي والعشبي.

وتعتبر هذه النسخة من سباق دبوي ستيكس ربما الأقوى على الإطلاق، حيث يتنافس في لقبها سبعة من أفضل خيول السرعة المحلية والعالمية، التي سبق لكل منها الفوز في الفئة الثالثة فأكثر على الرغم من أن تصنيف السباق لم يبلغ هذه الدرجة بعد.

ويدافع الجواد «رينالدو ذا ويزارد» (11 عاماً)، بطل السباق في العام الماضي عن لقبه، ويقود المنافسة الجواد «وايلد دود» الفائز في الفئة الثانية والثالثة في أميركا، ويستهدف الكرنفال للمرة الأولى.

ويدخل ممثل مكاو «ذا هابي برينس»، الذي حل في مشاركته الأولى ثانياً خلف «ارتجال»، ويشارك للمرة الأولى على الأرضية الرملية، وهناك «معرب» بطل سباق دبي جولدن شاهين للفئة الأولى في العام الماضي، الذي يعود للكرنفال بعد أن حل وصيفاً في أول ظهور له هذا الموسم بسباق القوائم القرهود سبرنت هنا على ذات المسافة منتصف ديسمبر.