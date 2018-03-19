«دائرة الثقافة» تعلن معايير سياسة النشر في مجالات التأليف والترجمة

أبوظبي (الاتحاد)

تزامناً مع انطلاق فعاليات الشهر الوطني للقراءة في الإمارات، الذي يوافق شهر مارس من كل عام، تنشر دار الكتب في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي معايير سياسة النشر في البرامج والمشاريع التي تعنى بالنشر، ويعلن عن فتح باب الترشيحات لاستقبال مقترحات للترجمة والنشر وفقاً للمعايير والشروط المنصوص عليها، وذلك عبر البريد الإلكتروني: Publishing@dctabudhabi.ae.

وقال عبدالله ماجد آل علي، المدير التنفيذي لدار الكتب بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تضم دار الكتب في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مشاريع عديدة تعنى بحركة النشر في مجالات التأليف والترجمة من خلال نشر المؤلفات والدراسات والبحوث التي تتناول تاريخ وثقافة وتراث ومجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب ترجمة المؤلفات الأجنبية المهمة في مختلف مجالات المعرفة، والتي لم تسبق ترجمتها من قبل، إلى جانب تنظيم الفعاليات والأنشطة الثقافية المتصلة بالكتاب والقراءة، والمشاركة في معارض الكتاب المحلية والعالمية وإبرام الاتفاقيات ذات الصلة، سعياً لمواكبة التطورات العالمية المستمرة في عالم النشر، لتصبح دار الكتب منصة عالمية متطورة في صناعة الكتاب والثقافة».

وأضاف عبدالله ماجد: «إن شهر القراءة الوطني يعدّ فرصة سانحة للارتقاء بصناعة الكتاب، باعتبار الكتاب أحد أهم العناصر الأساسية لبناء الفرد وتنمية المعرفة في المجتمع، وهذا يحتم علينا كعاملين في هذا المجال البحث عن كل ما هو جديد، سعياً لتكريس قيمة القراءة في المجتمع، وبناء جيل واعٍ مثقف يحرص على اقتناء الكتب ويهتم بإنشاء مكتبته الخاصة، لتصبح المكتبة المنزلية ركناً أساسياً من أركان كل بيت، وانطلاقاً من هذه الرؤية نعلن اليوم عن سياسة النشر في برامجنا ومشاريعنا، بهدف تشجيع حركة التأليف والبحث محلياً وإقليمياً، وإتاحة الفرصة للكتاب والمترجمين لنشر مؤلفاتهم وترجماتهم».

معايير النشر في كل مشروع