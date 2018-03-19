انطلاق فعاليات الدورة الأولى من معرض الظفرة للكتاب

إيهاب الرفاعي (الظفرة)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، افتتحت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي فعاليات الدورة الأولى من معرض الظفرة للكتاب الذي سيقام في الفترة من 18 ولغاية 21 مارس في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، ليستعرض العديد من الإصدارات الفكرية للكتاب الإماراتيين في مختلف حقول الأدب والشعر والتاريخ.

شهد فعاليات افتتاح المعرض عبدالله ماجد آل علي، المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب بالإنابة، وصالح جذلان المزروعي، المدير الإقليمي لدائرة التعليم والمعرفة في منطقة الظفرة، وسيف سعيد المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات المدن وضواحيها في مدينة زايد، وعدد من مديري وممثلي الدوائر الحكومية وغير الحكومية في منطقة الظفرة، وجمهور كبير من المهتمين بقطاع الثقافة والنشر والمعرفة.

ويهدف المعرض الذي يضم باقة متنوعة من صنوف الفكر والثقافة المختلفة تحت سقف واحد، ليقدموا للجمهور والمعنيين بقطاع النشر مجموعة متميزة من الكتب وأحدث الإصدارات التي تهم القارئ في كل مجالات الحياة، إلى تشجيع القارئ وجمهور منطقة الظفرة على القراءة، والاطلاع على مختلف ألوان المعرفة، من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الفعاليات والبرامج الثقافية التي تستهدف تشجيع ثقافة القراءة.

وقال سيف سعيد غباش، مدير عام دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «نفخر بافتتاح الدورة الأولى من معرض الظفرة للكتاب، ونؤكد حرصنا في دائرة الثقافة والسياحة -أبوظبي، على العمل على تحفيز الحراك الثقافي في منطقة الظفرة، بالتناغم مع ما تقدمه العاصمة أبوظبي من إنجاز ثقافي ومعرفي، خاصة أنّ المعرض يعد فرصة حقيقية أمام المجتمع لتلاقي الأفكار وتبادلها من خلال رؤية ومحاورة أهم الكّتاب والمثقفين المحليين والعرب، بالإضافة إلى أهم دور النشر ومؤسسات الإنتاج الثقافي المحلية، وبالتالي إتاحة الفرصة أمام الناشر لعرض جديده أمام جمهور منطقة الظفرة».