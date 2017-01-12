النسخة الرابعة لـ «الطواف الدولي» تزين دبي

دبي (الاتحاد)

عقدت اللجنة العليا المنظمة لطواف دبي الدولي للدراجات الهوائية، اجتماعها الدوري لمناقشة آخر الاستعدادات لتنظيم النسخة الرابعة من الطواف، الذي يملكه وينظمه مجلس دبي الرياضي، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، والمقرر تنظيمه خلال الفترة من 31 يناير الجاري وحتى 4 فبراير المقبل ويتضمن 5 مراحل للمرة الأولى.

ترأس الاجتماع سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف، بحضور يوسف أحمد جواد عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي نائب رئيس اللجنة المنظمة للطواف، حريز المر بن حريز مدير الطواف، وأعضاء اللجنة المنظمة: ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، علي المطوع، د.عائشة البوسميط، ومحمد محراب.

وأكد سعيد حارب بدء العد التنازلي لتنظيم النسخة الرابعة من الطواف التي ستشهد زيادة في مراحل وأيام الطواف التي أصبحت 5 مراحل خلال 5 أيام، كما زادت المسافات التي سيقطعها المشاركون لتصل إلى 865 كيلومتراً، تمر بالعديد من مدن الدولة في 6 إمارات بعضها سيتم المرور به للمرة الأولى.

وأشاد حارب بتعاون الجهات الحكومية في إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة التي يمر بها الدراجون، حيث يعمل الجميع من أجل تسهيل مرور الدراجين بانسيابية في مختلف الشوارع ذات الطبيعة المختلفة، حيث تضم مسارات داخل المدن الحديثة وفي المناطق الريفية وفي الصحراء والجبال مختلفة الارتفاعات، الأمر الذي يشكل إضافة مهمة للطواف، وفرصة للتعريف بعدد كبير من مناطق الدولة ونقل صور رائعة عنها إلى المشاهدين في الدولة وفي العالم.

وتم في الاجتماع الاطلاع على الجدول الزمني لمرور الدراجين في مختلف المناطق والتوجيه بإعداد رسائل التوعية للجمهور، التي تتضمن معلومات عن مرور الدراجين في كل منطقة من المناطق، لتشجيع الجمهور الراغب على متابعة الطواف، ومشاهدة نجوم الدراجات العالميين وهم يمرون من أمامهم، وكذلك تجنب سائقي السيارات المرور في تلك الشوارع أثناء مرور موكب الطواف لتجنب التأخر.

وشهد الاجتماع مناقشة الخطة الترويجية للطواف والتي تضمنت تزيين العديد من وسائل النقل العام من الباصات والترام في دبي، وتزيين الجسور والشوارع بصور وأعلام الطواف، بالإضافة إلى التطبيق الذكي للطواف الذي يتضمن معلومات كثيرة عن الطواف والمشاركين فيه، والنواحي التعريفية بمراحل الطواف وأبرز المناطق التي يمر بها الدراجون، كما ستشهد الأيام المقبلة تشييد أجنحة ترويج عن الطواف في عدد من مراكز التسوق في دبي والمدن التي سيمر بها الطواف، وتم التوجيه بتكثيف الحملة الترويجية والوصول إلى أكبر عدد من شرائح المجتمع في مختلف مناطق الدولة.

كما تم في الاجتماع مناقشة الخطة الإعلامية، حيث أكد رئيس اللجنة المنظمة على أن يتم التعريف بالمناطق التي يمر بها الطواف بشكل مكثف، من خلال التغطيات الإعلامية في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي، وعبر شاشات التلفزيون باللغتين العربية والانجليزية، لا سيما وأن الطواف يمر بالعديد من المناطق الجديدة ذات الجمال الطبيعي والجذب السياحي، وكذلك بالمناطق الحديثة والمشاريع الجديدة التي تم إطلاقها خلال العام الماضي أو مطلع العام الجاري ولم تتح الفرصة لمتابعي النسخة السابقة من الطواف بالاطلاع عليها.