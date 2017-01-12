الهنائي: «ألعاب الوحدة» دون ديون في 2016

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

كشف خالد الهنائي المدير التنفيذي لشركة الوحدة للألعاب الرياضية، أن الشركة أنهت العام المنقضي 2016، دون ديون، حيث جاءت أوجه الصرف حسب البنود التي وضعت مع بداية الميزانية، ووفقا للمداخيل، وهو ما جعلها توفي بالتزاماتها مع الانضباط الكبير ترشيد الصرف المالي.

وقال: العمل في الشركة يسير بتوجيهات ودعم سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة، ومتابعة مجلس إدارة النادي برئاسة علي سعيد المزروعي، والتقيد بالميزانية لم يتعارض أبداً مع استمرار العمل ومواصلة البناء القاعدي لفرق النادي المختلفة في الألعاب الأخرى، والذي أصبحت ثماره واضحة في المسابقات المختلفة من خلال المستويات الجيدة التي تقدمها هذه الفرق.

وأكمل: اليوم نادي الوحدة وبفضل توجيهات سمو رئيس النادي هدفه صناعة إرث تكون فيه ديمومة للعمل المؤسسي، وهنا نشكر مجلس أبوظبي الرياضي الذي ساعد بدعم أنشطة الشركة، ونحن نخطط لأن تكون الموازنة المقدمة من الحكومة للبناء ليس على صعيد اللاعبين فقط، بل في توفير بنية تحتية لهذه الألعاب حتى يكون العمل متكاملًا وتوظيف الميزانيات بالطريقة السليمة التي تساعد على استمرار هذه الألعاب، لأن مهمة الأندية ليس الصرف فقط بل العمل البناء للتطوير على جميع المسارات.

وأضاف: جميع فرق المراحل السنية تنافس في المسابقات المحلية، وهذا دليل على أن استراتيجية النادي تمضي في الطريق الصحيح، وتنفذ كما ينبغي، وحاليا نحن بصدد المشاركة بـ10 لاعبين ولاعبات في بطولة جراند سلام لندن للجو جيتسو للمرة الأولى، والمشاركة في البطولة التي تقام 18 مارس المقبل، ليست من أجل التواجد فقط بل للمنافسة وتحقيق إنجازات، خاصة أن حرصنا على عدم الشركة في الفترة الماضية جاء لأن لاعبينا لم يستعدوا بالشكل الجيد، لكن بعد تحضيرات طويلة، وتدريبات متواصلة ومشاركات محلية أصبح جو جيتسو الوحدة قادر على المشاركة وتحقيق النجاحات.

واعتبر الهنائي أن أكاديمية النادي للجو جيتسو شكلت إضافة كبيرة ومكنت اللاعبين واللاعبات من التدرب في أجواء مثالية، وتحت إشراف أجهزة فنية مقتدرة، معتبرا أن هذه المشاركة ستكون الخطوة الأولى في سلسلة من المشاركات القوية بحثا عن ذهب البطولات.

وعلى صعيد الألعاب الجماعية قال الهنائي: أقمنا معسكرات داخلية لفرق الطائرة والسلة واليد في أبوظبي ودبي، وهي جاهزة تماماً لتحقيق نتائج جيدة في الفترة المقبلة والمنافسة على الاستحقاقات المحلية، كما أن فريق السباحة يستعد للمشاركة في بطولة دبي التي تقام الشهر الجاري.

وذكر الهنائي أن فريق الوحدة للسلة الثلاثية الذي حقق نجاحات كبيرة وألقاب عالمية رغم تكوينه قبل وقت قريب، أعدت من أجله الخطط والبرامج حتى يحافظ على هذه المكتسبات ويكون حضوره دائماً في منصات التتويج في المحافل الدولية، وتتضمن هذه الخطط صناعة جيل جديد يكون قادراً على تسلم الراية بعد سنوات خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن السلة الثلاثية أصبحت لعبة لها قاعد جماهيرية كبيرة في المنطقة.