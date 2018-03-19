هزاع بن زايد: قواتنا المسلحة نموذج لإعداد جيل يحافظ على القيم متسلح بالمعرفة والإرادة

أبوظبي (وام)

شهد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الاحتفال الذي أقامته القوات المسلحة، بمناسبة تخريج الدورة الـ18 من مرشحي الكلية البحرية، وذلك في مقر «كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية» في أبوظبي. حضر الحفل معالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ومعالي اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي، ومطر الظاهري وكيل وزارة الدفاع، كما شهد الاحتفال عدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي، وكبار ضباط القوات المسلحة، والشرطة وأولياء أمور الخريجين.

وبدأ الاحتفال بوصول سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، حيث كان في استقبال سموه في ميدان الاحتفالات معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، واللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية، والعميد ركن بحري سالم محمد الكندي قائد الكلية.

وبارك سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان للخريجين الجدد، متمنياً لهم كل التوفيق والسداد في خدمة الوطن وإعلاء رايته وحماية حدوده.

وأضاف سموه: «قواتنا المسلحة نموذج مشرف في إعداد جيل يحافظ على قيم دولتنا السامية ومتسلح بالمعرفة والخبرة والإرادة الصلبة».