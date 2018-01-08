ماكرون يتعلم اللغة الصينية بسرعة

تلقى إيمانويل ماكرون درساً سريعاً بلغة مندرين الصينية خلال أول زيارة له إلى الصين وذلك قبل أن يلفظ جملة بالصينية في خطاب ألقاه، بحسب ما أظهر شريط فيديو نشر على الإنترنت نال إعجاب المستخدمين.

وقال الرئيس الفرنسي، في الجملة التي نطق بها بداية بالفرنسية ثم بالصينية خلال أول خطاب ألقاه في شيان (الشمال) التي أطلق منها زيارته الممتدة على ثلاثة أيام في الصين «فلنجعل كوكبنا عظيماً وجميلاً مجدداً!».



وقد نشر ماكرون شريط فيديو على الإنترنت يظهره وهو يتمرّن على قول هذه الجملة التي يكررها على مسمعه المترجم في السفارة الفرنسية.



وهو يسأل في حين تضع اختصاصية اللمسات الأخيرة على وجهه «أين ألتقط أنفاسي في خضمّ هذه الجملة؟».

وتنطوي هذه الجملة على تلميح ساخر لشعار الرئيس الأميركي دونالد ترامب «فلنجعل أميركا عظيمة مجدداً»، علماً أن الولايات المتحدة أعلنت نيتها الانسحاب من اتفاق باريس حول المناخ. وهذه المسألة عزيزة على الرئيس الفرنسي وهي في صلب محادثاته مع نظيره الصيني الذي اقترح عليه ماكرون «تعزيز الكفاح المناخي».



وقد لقيت هذه الجهود استحسان مستخدمي الإنترنت في الصين.

وكتب أحدهم على مدونة «ويبو» أن «الرئيس ماكرون لا يوفر جهداً»، في حين علّق مستخدم آخر للإنترنت بالقول إن استخدامه اللغة الصينية يعكس «عزمه الشديد» على تمرير أفكاره في المجال البيئي.