«بوذيب» تكثف الاستعداد لاحتفالية القدرة

أبوظبي (الاتحاد)

تجري الاستعدادات المكثفة حالياً في قرية بوذيب العالمية للقدرة التابعة لنادي تراث الإمارات بمدينة الختم، تمهيداً لإطلاق احتفالية سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة لركوب القدرة، والتي ينظمها نادي تراث الإمارات بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفروسية خلال الفترة من 19 إلى 21 يناير الجاري، بتوجيهات ورعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات. يأتي تنظيم الاحتفالية ضمن برنامج موسم القدرة الجديد لبوذيب 2017، احتفاءً باسم صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» وتقديراً لجهود ودعم سموه لفروسية الإمارات ورياضة القدرة في الدولة بوجه عام، وفروسية النادي بوجه خاص.

ويتواصل الفرسان حالياً من كل الإمارات للتسجيل والمشاركة في هذه الاحتفالية الشبابية، التي تعتبر تقليداً سنوياً، ينتظره فرسان وفارسات الإمارات وكل محبي رياضة الفروسية على مستوى الدولة، في إطار بنود بروتوكول بوذيب، وقوانين الاتحاد الدولي للفروسية.

يُستهل البرنامج الأربعاء المقبل بإجراءات الفحص البيطري للخيول المشاركة في السباق النسائي المحلي لمسافة 100 كيلومتر، ولينطلق السباق في اليوم التالي ضمن 4 مراحل، بينما تشهد ميادين بوذيب صباح الجمعة انطلاق منافسات سباق الخيول ذات الملكية الخاصة المحلي «المواطنون» لمسافة 100 كيلومتر موزعة على 4 مراحل، وتختتم المنافسات بالسباق الدولي للشباب والناشئين لمسافة 120 كيلومتراً، والمصنف دولياً بفئة نجمتين، موزعة على 4 مراحل، ويستقطب هذا السباق كالعادة نجوم

القدرة، وأقوى وأهم الإسطبلات العامة والخاصة وأندية الفروسية في الدولة.

وأكدت اللجنة العليا المنظمة للسباق أنها تعلق أهمية بالغة على هذا السباق الذي يتوج موسمها الجديد للقدرة، كونه يحمل اسماً عزيزاً وغالياً على قلوب الجميع وهو اسم صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» تقديراً لجهوده في دعم رياضة القدرة والاهتمام بتطويرها ودعم قطاع الشباب والناشئة وتعزيز دورهم في مستقبل رياضة ركوب القدرة، وأضافت: نعمل واللجان الفرعية حالياً لتنفيذ توجيهات سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس النادي، لتحقيق أعلى درجات تكافؤ الفرص وتقديم سباق مثالي، وتحقيق كل إجراءات السلامة العامة، وجميع التسهيلات لضيوف السباق والصحافة الرياضية من خلال المركز الإعلامي الذي تم تجهيزه على أعلى مستوى، كذلك تجهيز مرافق القرية وإسطبلاتها ومساراتها الطبيعية، لتكون بصورة متكاملة مع انطلاق السباق الذي ينتظره الجميع بشغف.

وأكدت اللجنة أن أعمال التسجيل التي تجري بوتيرة متسارعة تؤشر إلى خريطة تنافس قوية على جوائز السباق الثمينة، مع استقطاب المزيد من الإسطبلات وملاك ومربِّي الخيول، للمشاركة في واحد من أغلى السباقات وأكثرها جاذبية لنيل شرف الفوز بالكأس وتسجيل فوز استثنائي، نظراً إلى أهمية هذا السباق. فقد وجه سمو رئيس النادي الذي يتابع باهتمام بالغ سباقات بوذيب بضرورة الاهتمام بفرسان الإمارات وتأكيد مبدأ سلامة الخيول والفرسان، وترسيخ الصداقة التاريخية بين الإنسان والجواد، مع الاستمتاع في أثناء ممارسة هذه الرياضة النبيلة، خصوصاً في هذا السباق الذي يمثل حدثاً نوعياً يستقطب صفوة عمالقة ونجوم القدرة من الشباب.