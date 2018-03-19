دينا جوني (دبي) و(وام)

كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المعلمة البريطانية أندريا زافيراكو، مدرسة الفنون والمنسوجات في مدرسة «ألبرتون كوميونيتي» في لندن، الفائزة بجائزة «مؤسسة فاركي» كأفضل معلمة على مستوى العالم للعام 2018، وحصلت على مليون دولار أميركي وكأس ذهبية.

وقد هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المعلمة الفائزة في الدورة الرابعة للجائزة، متمنياً لها تحقيق المزيد من الإنجازات والإبداع على طريق تحسين جودة التعليم في بلادها أولاً كي تكون قدوة لزملائها المعلمين حول العالم لتشجيعهم على الابتكار في مجال تطوير التعليم ومخرجاته ومساعدة التلاميذ، وإرشادهم إلى الاستفادة من التقنيات التي تختص بتحديث أساليب التعليم ومناهجه وأهدافه.

وبارك صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جهود «مؤسسة فاركي» والقائمين على ما تقوم به من مبادرات عالمية، تستهدف التعليم وتقنياته، خاصة تعليم الأطفال في الدول الفقيرة، حيث تساهم ومؤسسة دبي العطاء ومؤسسات إماراتية وطنية وأخرى عالمية في العمل على توفير التعليم لنحو 260 مليون طفل محرومين من حق التعليم، في حين يتلقى نحو 600 مليون حول العالم تعليمهم دون الحصول على التعليم اللازم، ونتيجة لذلك يفتقر هؤلاء الأطفال إلى المهارات الأساسية في الحساب و القراءة.

وخاطب سموه، في ختام الحفل المهيب الذي جرى مساء أمس في فندق ومنتجع أتلانتيس في نخلة جميرا في دبي، رجل الأعمال صني فاركي رئيس ومؤسس «مؤسسة فاركي»: «شكراً فاركي، وأنا فخور بمبادراتك الإنسانية والخيرية والتعليمية، فأنت بهذه المبادرات تجسد روح التكافل والتضامن والتسامح لمجتمع الإمارات الذي تعيش في كنفه منذ نعومة أظفارك».

حضر الاحتفال، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، إلى جانب رؤساء دول وحكومات سابقين ووزراء للتربية وفنانين ومثقفين من مختلف دول العالم وقيادات تعليمية وتربوية وطلبة مدارس.

كان الحفل قد بدأ بعرض فيلم وثائقي حول مسيرة الراحل الكبير الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وذلك بمناسبة احتفال الدولة بـ«عام زايد» وفيلم آخر حول مسيرة الجائزة منذ إطلاقها قبل أربع سنوات حتى اليوم.

ثم ألقت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيسة مؤسسة دبي العطاء، كلمة، شكرت فيها جهود ومبادرات «مؤسسة فاركي» حيال تطوير التعليم وتوفيره للأطفال المحرومين حول العالم، خاصة في الدول محدودة الدخل، مؤكدة أن هذه الجهود والمبادرات تتقاطع تماماً مع أهداف ومبادرات «دبي العطاء» التي تعمل بتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للوصول إلى مختلف مناطق الأزمات والطوارئ من أجل تقديم المساعدة لتلاميذ المدارس، وتوفير كل السبل الممكنة التي تتيح لهم التحصيل الدراسي دون متاعب أو معوقات. بعدها، استمع الحضور إلى كلمة متلفزة لفخامة ماوريسيو ماكري رئيس جمهورية الأرجنتين، وأخرى لمعالي تريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة.