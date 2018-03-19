زعيم كوريا الشمالية «يدرس الوضع» بعد موافقة ترامب على لقائه

هلسنكي (أ ف ب)
أعلنت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانج كونج-وا في مقابلة بثت أمس في الولايات المتحدة أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون «يدرس الوضع» بعدما وافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إجراء لقاء تاريخي معه.
وقالت الوزيرة لشبكة سي بي إس الأميركية «نعتقد أن الزعيم الكوري الشمالي يدرس الوضع»، مضيفة: «إننا نمنحه الوقت الذي قد يحتاج إليه للإدلاء بموقف علني».
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لكن الوزيرة الكورية الجنوبية أوضحت انه تمت إقامة «قناة اتصال»، وتابعت: «أنا واثقة إذن بأن هناك تبادلا للرسائل».
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وأضافت أن «لكلماته وقعاً كبيراً، كونها المرة الأولى تصدر هذه الكلمات مباشرة من الزعيم الأعلى في كوريا الشمالية».
وسئلت عما إذا كانت كوريا الجنوبية تثق بكيم جونغ اون فاجابت «انها ليست مسألة ثقة. المطلوب التشاور والدعوة إلى التحرك. وحين نلاحظ ذلك يمكننا أن نمضي قدماً». وأمس وصل دبلوماسي كوري شمالي إلى فنلندا، بحسب الإعلام المحلي والأجنبي، حيث سيلتقي مسؤولين أميركيين وكوريين جنوبيين لإجراء محادثات غير رسمية حول الوضع في شبه الجزيرة الكورية.